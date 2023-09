Auch wenn die fünfte Jahreszeit noch einige Monate entfernt ist, so ist doch spürbar, dass die Narren damit beginnen, sich auf die Fasnet vorzubereiten. Dabei benötigen vor allem närrische Auftritte in Text und Liedform eine rechtzeitige Vorbereitung und viel Zeit in Gestaltung dieser. Gerade derartige närrische Beiträge unter dem Recht der Narrenfreiheit geben dem unvergleichlichen Brauchtum der Fasnet in der Region eine besondere Note.

Um weitere Künstler und Narren für Auftritte zu begeistern, wurde nun die Narrenschmiede ins Leben gerufen. Auftaktveranstaltung ist am Donnerstag, 28. September, um 19 Uhr in der Spielerei in Aulendorf.

Kreativität lernen und Spaß am Texten haben

Närrische Gruppen auf „dr Gass“ beleben die Fasnet mit ihrem Auftreten, wenn sie närrisch zielsicher den Alltag aufs Korn nehmen. Inhaltlich hochwertige textliche Auftritte sind an Bällen ebenfalls Höhepunkte und notwendiges Gegengewicht zu Tanz und Gesang. Derartige Formate in närrischen Gruppen oder Einzelpersonen auf „dr Gass“ oder auf Bällen benötigen eine hohe Motivation und auch zeitliches Engagement.

In der heutigen Zeit ist es nicht überraschend eine Herausforderung genügend kreative Narren zu finden, die sich entsprechend engagieren und die Grundlage für Gruppen und Auftritte bilden. Auch trauen sich viele Personen, die vielleicht das Talent und die Zeit hätten, nicht aktiv oder haben keine Möglichkeit sich mit ihrem Talent zu zeigen.

Dieser Herausforderung nimmt sich ab diesem Jahr die Narrenschmiede an und startet damit am Donnerstag, 28. September, mit einer Auftaktveranstaltung. Diese Initiative ist entstanden, um wie eine närrische Talentschmiede, regelmäßig neue kreative Narren zu finden, zu motivieren und zu unterstützen. Die Narrenschmiede erhofft sich mit diesem Engagement, dass sich daraus neue närrische Gruppen ergeben oder Personen gefunden werden, die auf „dr Gass“ oder auf der Ballbühne mit Texten oder musikalisch sichtbar werden.

Angebot richtet sich an alle Altersgruppen

Angesprochen sind dabei Personen, jeglichen Alters, Geschlecht, Herkunft und Zunft. Es soll davon die Fasnet grundsätzlich profitieren und nicht nur einzelne Narrenzünfte. Die Narrenschmiede fördert kreative Narren unabhängig von Zunftzugehörigkeit. Auch ist es ganz egal, ob man kompletter Anfänger oder schon aktiv in der Fasnet kreativ unterwegs ist. Durch Austausch und gemeinsame Kreativität kann jede Person etwas für die Fasnet und andere kreative Events mitnehmen.

Die Menschen, die hinter dieser Initiative stecken,haben ale entsprechende Erfahrungen von denen neue Talente und erfahrene Hasen gleichfalls profitieren können. Die Coaches der Narrenschmiede sind Flo Angele aus Aulendorf, bekannt für schwäbische Spontanität, das Waldseer Kreativurgestein Franz Daiber, der Poetry Slammer Wolfgang Heyer, der Waldseer Hofmarschall Felix Schmidinger, der närrische Musiker aus Weingarten Markus Uhl und Sven Hillebrecht, ehemaliger Hofmarschall und aktueller Gemeiner Rat in Waldsee. All diese Kreativnarren werden ihre Erfahrungen von den ersten Schritten über erlebte Peinlichkeiten bis zu heutiger Herangehensweise weitergeben.

Was bei der Auftaktveranstaltung geplant ist

Die Narrenschmiede startet mit einer Auftaktveranstaltung am Donnerstag in der Schlossbrauerei Aulendorf in der dortigen Spielerei. An diesem kostenfreien Abend werden Einzelheiten zur Narrenschmiede präsentiert und alle Coaches stellen sich vor. Dabei greifen diese auch in ihr jeweiliges Repertoire auf und werden somit viele verschiedene kleine Auftritte zum Besten geben, was die Grundlage für einen beschwingten Abend sein dürfte.

In den folgenden Wochen werden einzelne Workshops zu den Themen „Richtig Texten“, „Lieder für die Fasnet“, „Der gute Auftritt“ und „Kreativ sein leicht gemacht“ zwei-wöchentlich jeweils donnerstags ab 19 Uhr stattfinden. Zu diesen Workshops ist eine kostenfreie Anmeldung ‐ entweder persönlich bei den Coaches oder über die Homepage ‐ notwendig. Die Teilnehmerplätze sind pro Workshop beschränkt. Alle Infos zur Narrenschmiede gibt es unter: www.narrenschmie.de.

Die Termine der Narrenschmiede

Die Auftaktveranstaltung ist am 28. September um 19 Uhr in der Spielerei in Aulendorf.

Workshops: „Richtig texten“ am 12. Oktober um 19 Uhr in der Ölmühle in Bad Waldsee. „Lieder für die Fasnet“ findet am 26. Oktober um 19 Uhr in der Mälze vom Grünen Baum in Bad Waldsee statt. „Der gute Auftritt“ steht am 8. November um 19 Uhr in der Spielerei der Schlossbrauerei Aulendorf auf dem Programm. „Kreativ sein leicht gemacht“ heißt es am 23. November um 19 Uhr im Zunftheim der Narrenzunft Aulendorf. „Narrenschmiede Live ‐ Die Talente treten auf“ gibt es am 11. Januar um 19 Uhr in der Schlossbrauerei Aulendorf zu sehen.

Anmeldung unter: www.narrenschmie.de.