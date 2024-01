Narrengilde Schussentäler e.V. Reute feiert Ortsfasnet

Die Narrenschar hat sich in der Vergangenheit einiges einfallen lassen, um dieses Vorhaben erfolgreich abzuschließen. Die Spannung steigt, ob dies auch in diesem Jahr gelingen wird und die Narren die Macht in der Ortschaftsverwaltung - zumindest vorübergehend - übernehmen. Im Anschluss daran wird im Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren mit einem unterhaltsamen Programm gefeiert.

Am Samstag, 3. Februar, beginnt um 13.30 Uhr der Kinderumzug. Treffpunkt ist ab 13 Uhr am Gasthaus „Stern“ in Reute. Begleitet von zahlreichen Narren und verschiedenen Musikgruppen wird der Narrenbaum zum Dorfplatz gezogen. Im Anschluss an das Narrenbaumstellen verteilt die Narrengilde an alle Kinder Leberkäswecken.

Um 14 Uhr beginnt der Kindernachmittag in der Durlesbachhalle. Hier ist für den Narrennachwuchs einiges geboten. Bei einem unterhaltsamen Programm gibt es auch einige Überraschungen. Kleine und große Narren - auch Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen.

Der Sonntag, 4. Februar, beginnt um 9.09 Uhr mit der Narrenmesse in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Reute. Wer möchte, kann gerne im Narrenhäs am Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Werner teilnehmen, heißt es in einer Mitteilung der Narren.

Nachmittags pünktlich um 13.30 Uhr startet der große Umzug mit zahlreichen befreundeten Narrenzünften. Außerdem haben 20 Musikkapellen, Fanfarenzüge, Schalmeiengruppen und Lumpenkapellen ihre Teilnahme zugesagt. Die Verantwortlichen der Narrengilde rechnen mit mehr als 2200 Umzugsteilnehmer.

Im Anschluss daran ist buntes, närrisches Treiben auf dem Dorfplatz, der Durlesbachhalle, im extra aufgebauten Discozelt (Einlass ab 18 Jahren), dem Gasthaus „Stern“ und auf den Straßen und Gassen im Ort.