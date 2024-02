Wer sich einen guten Platz bei der Seniorenfasnet sichern wollte, musste bereits eine Stunde vor Beginn im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde Bad Waldsee sitzen. Eingeladen dazu hatte wie in den Vorjahren der „Offene Seniorentreff“, eine Einrichtung beider Kirchengemeinden. Unter dem Motto „Kreuzfahrt in die Glückseligkeit“ hieß es für etwa 180 Matrosinnen und Seemänner: „Willkommen an Bord der MS Waldsee“. Uschi Hirsch und Claudia Frick als Kapitänsduo verstanden es bestens, über drei Stunden lang einfallsreiche Fasnets-Stimmung zu präsentieren.

Es wurde gesungen und gelacht

Udo und Eva Meier-Böhme brachten mit dem Waldseer Narrenmarsch die Senioren in Takt und gute Laune. Mit einem „Moin, Moin liebe Gäste“, spontanen Witzen und vielen Seemanns-Geschichten hatte Udo Meier-Böhme die Lacher immer auf seiner Seite. Bei „Waldseer Nächte sind lang“ sang der ganze Saal in Lautstärke mit. Viel Beifall erhielt er auch als „Hafen-Casanova“ und dem Tanz mit der Gitarre.

Sportlich und graziös trat Lydia Ettenhofer tanzend auf die Bühne, auch glänzte sie mit dem Hula-Hoop-Reifen. Ihr Motto „Das Alter fängt erst mit 100 Jahren an“, konnten die Besucher durchaus ernst nehmen. Franz Menig ließ seine bessere Hälfte zur Kreuzfahrt. Bis zur Rückkehr nach zwei Wochen wurde er ermahnt, doch „sein Bett ordentlich zu machen, die Fußböden zu putzen, die Balkonblumen abzuzupfen und den Garten zu gießen“.

Die Gassenhauer bringen viel Stimmung mit sich

Weil eine Seefahrt auch gefährlich sein kann, überließen die Pfarrer Stefan Werner und Thomas Bucher lieber das Deck dem „Piraten-Pater“ Hubert Vogel und Verena Westhäußer am E-Piano. Gekonnt brachte der gebürtige Pole Hubert Vogel hier auch den Gassenhauer „In einem Polenstädtchen“ zu Gehör. Interessiert vernahmen die Senioren jetzt, dass Stefan Werner bei der Bäckerei Hermann einen Laib Brot (von gestern zum halben Preis) und Thomas Bucher eine Flasche Wein (Waldseer Spätlese - vom Nordhang) bereits für eine Hochzeit reserviert hätten. Heimatdichterin Charlotte Moser erhielt mit 97 Jahren mächtigen Beifall für ein Gedicht. „Liebe Charlotte, it blos in Waldsee, au im ganza Land bisch du bekannt“ lautete das Attest.

Jetzt ging es Schlag auf Schlag, nach einem Sketch „Liebeserlebnis in Hamburg“ mit Josef Schmid, Uschi Hirsch und Claudia Frick traten die Gardemädchen aus Mittelurbach auf die Bühne. Mit hohem Engagement und Können durften diese nicht ohne Zugabe abtreten. Das „Waldseer Sammlervölkle“ mit Sammlerkönig Berthold Schmidinger übernahm eine halbe Stunde lang das närrische Regiment im Saal. Einen Lacher erzeugte der Sammlerkönig, als er mit einem Versprecher statt von der Fasnet von einer Senioren-Weihnachtsfeier sprach. Ein „Wald-See-Chörle“ outete sich als Männer-Marinechor Aulendorf. Mit Ohrwürmern wie „Wo die Nordseewellen“, „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ und „La Paloma“ gab es Hochstimmung pur. Als krönender Abschluss folgte eine fantastische Modenschau. Claudia Frick und Uschi Hirsch machten hier kein Geheimnis: „Sämtliche prächtige Garderobe kommt aus unserer kirchlichen Kleiderstube im Dachsweg“.