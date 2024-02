Ob es nach dem Firmenende von „Jäckle & Ess“ in Gaisbeuren bei einem weiteren Waldseer Unternehmen zu einer Insolvenz kommt, wird derzeit geprüft. Bei der Planbau B3 GmbH ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter im Einsatz.

Die Firma befasst sich mit Häusern

Das Angebotsspektrum der Firma umfasst vieles rund um den Hausbau. Wie auf den Internetseiten des Waldseer Unternehmens - mit Sitz in Weingarten - zu lesen ist, bietet Planbau B3 Architekten- und Ingenieursleistungen an. Von „attraktiver Architektur in Verbindung mit innovativer Haustechnik und Kostensicherheit“ ist dort die Rede. Auch bei der Vermarktung von Immobilien bietet die Firma Unterstützung an. Nicht zuletzt ist die Gebäudereinigung als weiteres Standbein aufgeführt.

Wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus?

Wie es mit der Firma weitergeht, erscheint ob der aktuellen Entwicklungen fraglich. Dort geht aktuell ein vorläufiger Insolvenzverwalter seiner Arbeit nach. Es handelt sich um den Ulmer Rechtsanwalt Michael Wahl. Wie er berichtet, handle es sich derzeit um ein Insolvenzeröffnungsverfahren. Daher könnten Fragen nach der Unternehmenszukunft, möglichen Kündigungen und dem aktuellen Schuldenstand nicht beantwortet werden.

Derzeit prüfe Wahl, ob Insolvenzgründe vorliegen und „welche Aussichten für eine Fortführung des schuldnerischen Unternehmens bestehen“. Es ist also noch nicht klar, ob überhaupt ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Die Alarmglocken läuten allerdings.