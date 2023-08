Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 18–Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag kurz nach 13 Uhr zwischen Enzisreute und Baindt nahe der B 30 beim Schanzwiesweiher erlitten. Das teilt die Polizei mit.

Eine 37–jährige Autofahrerin befuhr einen Waldweg rechts der B 30 in Fahrtrichtung Weingarten und kam in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie gegen einen Stapel Baumstämme. Durch die auslösenden Airbags wurde der 18–jährige Beifahrer leicht verletzt. Die Fahrerin sowie ein weiterer Mitfahrer blieben nach jetzigem Stand unverletzt. Den Schaden am Auto, das nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.