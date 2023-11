Ein Unbekannter hat eine Frau und ihr Kind in Bad Waldsee mit einem Messer bedroht und mit diesem Messer vor ihnen herumgefuchtelt. Die Mutter hat dem Mann gegen das Schienbein getreten und ist mit ihrem Kind auf dem Arm weggerannt. Das war sehr mutig, aber auch nicht ungefährlich. Etliche Schwäbische.de-Leser haben sich daraufhin gefragt, wie man in so einer Situation richtig reagiert.

Schwäbische.de hat diese Frage an die Polizei weitergegeben. Welche Tipps gibt es in solchen Fällen und wie sollen sich Betroffene in so einem Moment verhalten?

Mutter zeigt mutige Reaktion

Mutig hat sich die Mutter dem Messerfuchtler entgegengestellt, das sieht auch Polizeisprecherin Daniela Baier so. Und außerdem sei es genau die richtige Reaktion gewesen. „In dieser Situation hat sie sich absolut richtig verhalten“, so Baier. Dabei rate die Polizei Helfern und Opfern grundsätzlich, sich nicht in Gefahr zu bringen. „Das ist hier jedoch anders gelagert, da sich die Frau bereits in einer gefährlichen Situation befunden hat“, berichtet Baier.

Ganz allgemein rät die Polizei Menschen in gefährlichen Situationen dazu, sich selbstbewusst zu verhalten: „Schreien Sie den Täter an, Siezen Sie den Täter und gehen Sie auf Abstand. Umstehende werden dadurch womöglich auf die Situation aufmerksam und können zu Hilfe eilen“, heißt es aus dem Polizeipräsidium Ravensburg.

Warum der Täter gesiezt werden sollte

Hierbei sei es besonders wichtig, den Täter zu siezen. Der Grund: Für alle wird dadurch deutlich, dass er ein Unbekannter und nicht etwa ein Familienmitglied oder Freund ist. „Sobald es möglich ist, sollte das Opfer oder ein Zeuge den Notruf wählen und die Polizei verständigen. Auch das hat die Frau im vorliegenden Fall getan“, schildert Baier das instinktiv richtige Verhalten der Waldseer Mutter. So konnte der Vorfall für sie glimpflich ausgehen.