Nach Amokalarm: Polizei räumt mit Gerüchten auf

Diesen Tag werden die Waldseer so schnell nicht vergessen: Der Amokalarm am Donnerstagnachmittag auf dem Schulareal auf dem Döchtbühl hat die Menschen und insbesondere die Schüler und deren Eltern in Angst und Aufregung versetzt. Das Rote Kreuz ist seit dem Morgen vor Ort und bietet ein Betreuungsangebot an.

Das steckt hinter dem Video

Das Polizeipräsidium Ravensburg bestätigte auf Anfrage von Schwäbische.de am Freitagmorgen, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat, der im SBBZ ausgelöst wurde. Der Grund: eine technische Ursache. Mit Gerüchten rund um ein kursierendes Video in sozialen Netzwerken, das eine angebliche Festnahme zeigt, räumte die Polizei auf.

Das Video machte noch am späten Donnerstagnachmittag beziehungsweise -abend schnell die Runde, wurde in sozialen Netzwerken und via Smartphones geteilt und schürte viele Ängste. Polizeisprecher Oliver Weißflog bestätigte am Freitag: „Das Video wurde gestern an der Schule aufgenommen.“

Allerdings habe die im Video gezeigte Situation nichts mit der ursprünglichen Alarmauslösung zu tun gehabt. Der Polizeisprecher erklärt, dass „eine Person, die mit der Alarmierungsursache nicht in Zusammenhang stand, aus dem polizeilichen Einsatzbereich wieder zurück hinter die Absperrlinie gebracht wurde“.

Es gab keine Festnahme

Von einer Festnahme, wie in sozialen Netzwerken kolportiert, könne nicht die Rede sein. Schon am Donnerstagabend hatte die Polizei um 18.45 Uhr über die Plattform X (vormals Twitter) veröffentlicht, dass sich niemand in polizeilichem Gewahrsam befindet.

In unterschiedlichen sozialen Netzwerken war jedoch verschwörerisch davon zu lesen, dass die Polizei etwas vertuschen wolle, ein Fehlalarm ausgeschlossen sei, da augenscheinlich ein Täter habe festgenommen werden können. Offensichtlich handelte es sich aber keineswegs um einen „Täter“, sondern offenbar um jemanden, der sich nicht an die Polizeianweisungen hielt, während die Schule noch durchsucht wurde.

Der Alarm wurde nicht von einem Schüler ausgelöst

Was den Alarm angeht, erklärte der Polizeisprecher, dass eine technische Ursache als Grund feststeht. Dass ein Schüler einen Meldeknopf gedrückt hat, lasse sich definitiv ausschließen. Wie viele Schüler sich am Donnerstagnachmittag zum Zeitpunkt der Alarmierung in den Schulen aufgehalten haben, konnte Weißflog nicht beziffern.

Die zahlreichen Polizisten, die im Einsatz waren und bei denen es sich ausschließlich um Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ravensburg aus verschiedenen Dienststellen handelte, hatten alle Schulen auf dem Döchtbühl sorgfältig durchsucht, bevor gegen 17.30 Entwarnung gegeben werden konnte. Spezialeinsatzkräfte waren nach Angaben des Polizeisprechers nicht im Einsatz.

Schulgelände präsentiert sich am Freitagmorgen ruhig

Der Freitagmorgen zeigte sich von außen betrachtet als relativ normal. Von Aufregung auf dem Schulhof war am Tag danach nichts zu spüren, als Schwäbische.de gegen 9 Uhr vor Ort war. Wie zu Unterrichtszeiten üblich, war nichts los vor den Schulen. Auch waren keine Polizeikräfte mehr vor Ort. Dennoch waren Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes beispielsweise im Erdgeschoss der Grundschule präsent und standen für Gespräche bereit.

Dieser Artikel wird aktualisiert.