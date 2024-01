Der Fehlalarm am Schulzentrum auf dem Döchtbühl hat über das Wochenende weitere Fragen aufgeworfen. Ja, es ging am Donnerstagnachmittag alles glimpflich aus und über die Entwarnung, dass es sich bei dem Amokalarm nur um einen Fehlalarm gehandelt hat, war ganz Waldsee froh. Aber für die anwesenden Schüler, Lehrer und wartenden Eltern war es eine 90-minütige Stresssituation. Hätte der technische Defekt früher erkannt werden können?

„Eine technische Fehlfunktion der Anlage“ war laut Polizei Ursache für den ausgelösten Amokalarm in Bad Waldsee. Ein technischer Defekt war kürzlich auch in Weingarten der Grund für einen solchen Alarm. Im Dezember kam es an der Schule am Martinsberg zu einem ähnlichen Vorfall. Dort konnte allerdings rasch festgestellt werden, dass es sich um einen technischen Defekt handelt. Die Folge: Es rückte kein Großaufgebot der Polizei aus. Lediglich zwei Beamten waren vor Ort, um den Fehler zu überprüfen.

Diese Frage zum Amok-Fehlalarm bleibt?

In Bad Waldsee hingegen wurden ein dutzend Polizeiautos rund um die Schule postiert und sämtliche Räume und Klassenzimmer auf dem Döchtbühl durchsucht. Obgleich die Polizisten professionell und zügig agierten, dauerte die Kontrolle der vielen Zimmer und Evakuierung der Schulgebäude eine gewisse Zeit an. Warum war im Waldseer Fall nicht so schnell wie in Weingarten klar, dass keine wirkliche Gefahrenlage vorherrscht, sondern nur die Technik versagt hatte? Es ist eine Frage, die sich viele Waldseer seither stellen.

Die Antwort der Polizei dazu fällt zunächst allgemein aus.

Grundsätzlich erfolgt das Vorgehen der Polizei bei einer Alarmauslösung - sowohl bei einem Amokalarm als auch bei anderen Alarmarten - stets nach einem vorbereiteten Schema. Hier gilt die Prämisse: Es ist immer von einem Echtalarm auszugehen, zeigt Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, die gängige Polizeiarbeit auf.

Während beispielsweise bei Einbruchsalarmen „ein geringerer Kräfteansatz zugrunde gelegt“ wird, bedeute ein Amokalarm gegebenenfalls eine akute Lebensgefahr für viele Menschen. „Somit wird hier immer mit der größtmöglichen Kräfteverfügbarkeit agiert“, begründet Weißflog den polizeilichen Großeinsatz.

Wer die Entscheidungen trifft

Von diesem Vorgehen werde nur abgewichen, wenn im konkreten Einzelfall „belastbare Tatsachen vorliegen, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fehlalarm vorliegt“. Die letztendliche Entscheidung darüber trifft der diensthabende Polizeiführer im Führungs- und Lagezentrum. Diese Person trägt die Verantwortung dafür sowie für die Folgen eines Abweichens vom Standard. „In Bad Waldsee war diese mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit nicht gegeben. Warum im Weingartener Fall seinerzeit anders entschieden wurde, entzieht sich meiner Kenntnis“, so Weißflog.