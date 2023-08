Nach Altstadtfest: Gewinner der Verlosung stehen fest

Unter Aufsicht der Gemeinderäte Rita König, Lucia Vogel, Sonja Wild und Bernhard Schultes fand am Montag die Ziehung der Gewinner der Verlosungsaktion der Gemeinderäte statt. Glücksfee waren Mathilda Henne (vorne links) sowie ihr Bruder Philipp (rechts). Oberbürgermeister Matthias Henne überreichte den Scheck in Höhe von 3.000 Euro an Rebecca Balsano (Zweite von rechts) und ihre Mutter Beatrix Pleli (Vierte von rechts) vom Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e.V..

(Foto: Stadt Bad Waldsee/Brigitte Göppel )