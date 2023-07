Nach 42 Jahren schließt das „Mumu“ auf der Hochstatt

Nach genau 42 Jahren ist das „Café — Weinstube am Markt“ auf der Waldseer Hochstatt ab Sonntag dieser Woche geschlossen. Möglicherweise aber nicht für immer: Die Inhaber Elisabeth (64) und Josef (66) Munding treten zwar wohlverdient in den Ruhestand, die Café-Räumlichkeiten im Erdgeschoss ihres Hauses möchten sie nach Umbau und Sanierung aber wieder verpachten.

Das wäre dann zumindest ein kleiner Trost für die vielen Stammgäste und Stammtische, die das „Mumu“ und seine Wirtsleute mit Sicherheit schwer vermissen werden. So wird das Café von vielen Einheimischen bis heute genannt, weil ein Lehrer Mundings seinen Schüler einst so tituliert hat.

Montagmorgen, 9 Uhr: Die ersten Plätze vor dem „Mumu“ sind bereits besetzt und wen man als SZ auch anspricht: Alle Gäste bedauern die bevorstehende Schließung des beliebten Cafés im Wiener Kaffeehausstil, das seit vier Jahrzehnten so zur Hochstatt gehört wie der Wochenmarkt, den so viele Waldseer schätzen.

Irgendwann ist aber halt auch mal Schluss, weiß Elisabeth Munding

Die gelernte Krankenschwester hat ihren Beruf zugunsten des Cafés aufgegeben und war seither an der Seite ihres Mannes für den Service zuständig. Und für die begehrten hausgemachten Kuchen und Torten, von denen sie Abend für Abend nach Feierabend „achterlei“ — wie sie sagt — gebacken hat für den nächsten Tag.

Ein (Arbeits-)Leben hinter dem Tresen

Auch Josef Munding hat für die Eröffnung des Cafés im ehemaligen elterlichen Elektrogeschäft seinen Ausbildungsberuf als Maschinenbauer eingetauscht gegen ein (Arbeits)Leben hinter dem Tresen. Anfangs wurde er auch unterstützt von seiner Schwester Liza (gesprochen: „Laisa“), die inzwischen in Kanada lebt. „Der Kontakt zu den Gästen war das Schönste für mich in diesen vielen Jahren, ganz klar“, sagt der Wirt rückblickend. Neben den Einheimischen kehrten hier auch immer Rehapatienten und Touristen ein. Das „Mumu“ war deshalb mit bei den ersten in der Kurstadt, das sich an der Aktion „Nette Toilette“ beteiligte und damit Besuchern die WC–Nutzung gestattete ohne Konsumzwang im Café.

Als „weniger schöne Zeiten“ erlebten die Wirtsleute ebenso wie viele ihrer Berufskollegen die zurückliegende Pandemie. „Wir waren zwar in der glücklichen Lage, dass wir keine Pacht aufbringen mussten wie viele andere Gastronomen. Aber das Diskutieren mit einzelnen Gästen über den Sinn von Masken und über die anderen Coronaregeln, das war schon anstrengend für uns“, räumt Munding ein.

Ein Blick zurück auf die Anfänge

Unterm Strich ist er mehr als zufrieden mit dem Erfolg seines im August 1981 eröffneten Cafés. Das war zu einer Zeit, als noch Autos durch die Ravensburger Straße und die ganze Altstadt fuhren. „1981 war auch das Draußen sitzen in der Gastronomie noch nicht so üblich wie heute“, erinnert sich Elisabeth Munding zurück an die Anfänge des Cafés, das 40 Gästen drinnen und nochmals 50 draußen Platz bietet. Inzwischen ist die Innenstadt längst verkehrsberuhigt und die Hochstatt hat nach Einschätzung der langjährigen Café-Inhaber dank der jüngsten Neugestaltung durch das Städtebauprojekt „Altstadt für Alle“ deutlich gewonnen an Attraktivität.

An den Markttagen und an den Wochenenden brummt deshalb auch das „Mumu“. Für viele Waldseer ist es selbstverständlich, nach dem Markteinkauf am Platz hier noch einen Cappuccino zu genießen oder eine Kleinigkeit zu essen. Für nette Gesellschaft ist an den Tischen immer gesorgt und die neuesten Themen aus der Stadt werden ebenfalls diskutiert.

Wie und wann es mit dem Café weitergeht

Doch damit ist ab kommenden Sonntag (vorerst) Schluss. „Wir haben gerne und auch viel geschafft, aber wir hören jetzt trotzdem auf, so lange wir das selbst bestimmen können“, blickt Munding voraus auf seinen Ruhestand. Vor Langeweile haben die beiden jedenfalls keine Sorge. Die eine oder andere Reise dürfte das Paar dabei wie gewohnt nach Südfrankreich in die Provence führen. Und dann soll es ja den Umbau geben in den Erdgeschoss–Räumlichkeiten. „Das ist die Voraussetzung, um es an einen Pächter übergeben zu können, was wir gerne machen würden“, hofft Munding, dass die Café-Tradition an diesem Platz bald fortgeführt werden kann.

„Wann genau, ist aktuell noch offen, das hängt auch von den Handwerkerfirmen ab, die für die Sanierung benötigt werden.“ Aber wenn es dann so weit ist, werden sicherlich auch die langjährigen „Mumu“-Wirtsleute zu den Gästen zählen und hier eine Tasse Kaffee sowie den Kontakt zu ihren früheren Stammgästen und Stammtischen genießen.