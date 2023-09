Mystery Game im Steinacher Ried

Nach einem gelungenen Auftakt Anfang August 2023 im Steinacher Ried mit 25 Erwachsenen und 12 Kindern/Jugendlichen folgt am Samstag, 30. September, ab 10 Uhr das zweite Mystery-Game über One Health Bad Waldsee.

Das Waldsee-Mystery-Game ist eine Teamarbeit, bei der die verborgenen Fähigkeiten und schlummernden Talente der Teilnehmer zum Vorschein kommen. Das Ziel des Spiels ist es, dem fiktiven Naturforscher Proffessor Wollgras dabei zu helfen, sein Gedächtnis und die dazu benötigten verlorenen Schätze der Natur im Steinacher Ried wieder zu finden. „Eintauchen ins Moor“, „Hochmoor, „Fauna und Flora“ und „tote Moorlandschaft“ warten mit ihren Geheimnissen auf die Teilnehmer.

Treffpunkt am Samstag, ist um 10 Uhr am Riedparkplatz, ehemals Grillhütte. Um eine telefonische Anmeldung unter 07524/400332 oder per Mail an [email protected] wird gebeten.