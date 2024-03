Musikalischer Tag der offenen Tür bei der JMS

Die Jugendmusikschule Bad Waldsee veranstaltet am Sonntag, 17. März, zum Halbjahresbeginn am 1. April einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 12 Uhr gibt es für Interessierte im Gymnasium Bad Waldsee die Möglichkeit sich über den Einstieg in die musikalische Ausbildung zu informieren.

Musizieren macht nicht nur Spaß, sondern wirkt sich auch positiv auf die persönliche Entwicklung aus. Im Einzel- oder Gruppenunterricht sowie in verschiedenen Ensembles wird die gemeinsame Leidenschaft für die Musik ausgeübt. Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene können Gesang, Holz- und Blechblasinstrumente, sowie Tasten-, Streich- und Zupfinstrumente oder auch Schlagwerk an der Musikschule erlernen. Außerdem werden musikalische Früherziehungskurse und Mutter-Kind-Gruppen angeboten.

Erstmalig ist dieses Jahr auch die Stadtkapelle Bad Waldsee an diesem Morgen vor Ort und informiert über mögliche Unterstützungsangebote. Die Musikschule und die Stadtkapelle kooperieren in den vergangenen Monaten verstärkt miteinander, um die musikalische Bildung in Bad Waldsee zu sichern und voranzutreiben.

Wer an diesem Tag verhindert ist, kann Kontakt zu den jeweiligen Fachlehrern über die Musikschulverwaltung, Mail an [email protected], aufnehmen und eine Schnupperstunde vereinbaren.