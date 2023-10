Murzarella und ihre Puppen kommen nach Bad Waldsee

Murzarella, alias Sabine Murza, beherrscht die Kunst des Bauchgesangs. Die Künstlerin kommt mit ihrer Music-Puppet-Show und ihrem Programm „Bauchgesang und andere Ungereimtheiten“ am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr auf die Bühne im „Haus am Stadtsee“ in Bad Waldsee.

Die vielfach ausgezeichnete Bauchsängerin begeistert seit vielen Jahren das Publikum mit musikalischer Reife und Bauchrednerkunst. Murzarella ist aber nicht alleine auf der Bühne, sie ist in Begleitung ihrer singenden Puppen. Da ist Kalle, die Kanalratte, die Opernfreundin Adelheid oder der vorwitzige Kakadu, sie alle versuchen immer wieder Murzarella die Show zu stehlen. Die Künstlerin bietet eine Show mit Rasanz in bester Comedy-Manier.

Karten für die Veranstaltung gibt es bei der Tourist-Information, Ravensburgerstraße 3, Bad Waldsee, Telefon 07524/941342, im Internet unter www.kultur-am-see.de ober bei jeder Reservix-Vorverkaufsstelle. Schüler und Studenten erhalten eine Ermäßigung.