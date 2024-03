Molly’s Chamber spielt „Beim Josl“ in Bad Waldsee

Bei ihrer Rauh-Pur-Live-Tour 2024 macht die Band Molly’s Chamber am Samstag, 16. März, in der Kultkneipe „Beim Josl“ in Bad Waldsee Station. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf „Beim Josl“ für zehn Euro, an der Abendkasse kosten Tickets zwölf Euro. Die aus Ravensburg stammende Band Molly’s Chamber steht laut Ankündigung für handgemachten Blues Rock mit souligen Einflüssen. Deren Erfolgsstory begann 2010, seither bieten Caro Staiger (Vocals), Alfred Oswald (Gitarren, Vocals), Thomas Hellmann (Bässe, Vocals) und Peter Hinkel (Drums) getreu ihrem Motto souligen Blues Rock. Für den guten Ton sorgt Uwe Rodi, der mit der Band seit zehn Jahren verbunden ist. Im Programm von Molly’s Chamber stehen Coverversionen bekannter Interpreten und Bands, doch jeder Titel „ist eine Eigeninterpretation und somit keine alltägliche Coverversion“ schreibt der Veranstalter.