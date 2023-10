Das Wohnbauprojekt „Am Rädlesbach“ auf dem ehemaligen 49.000 Quadratmeter großen Hymer-Gelände in der Biberacher Straße ist einen Schritt weiter. Nun steht fest, welches Planungsbüro die Gestaltung des Quartiers ausarbeiten darf.

Der Entwurf des Büros Citiplan aus Pfullingen gemeinsam mit Sigmund Landschaftsarchitekten aus Grafenberg ‐ die auch das Großprojekt „Altstadt für Alle“ begleiten ‐ ging einstimmig als Sieger aus einem Wettbewerb hervor. Das teilt Investor i+R Wohnbau Lindau in einem Presseschreiben mit. Nun sind auch mehr Details zum Wohnprojekt bekannt: Das Quartier soll nahezu autofrei werden und es sind rund 500 Wohnungen geplant.

Ein 19-köpfiges Preisgericht hat laut Mitteilung den Entwurf aus sieben Einreichungen gewählt. Er dient nun als Grundlage für die Nachnutzung der 4,9 Hektar großen Liegenschaft, die i+R Wohnbau Lindau im Vorjahr vom Wohnmobil-Hersteller Hymer erworben hatte. Standortentwickler ist die i+R Wohnbau Oberschwaben GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der i+R Wohnbau Lindau GmbH.

Oberbürgermeister Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy waren Mitglieder der 19-köpfigen Jury, die die sieben eingereichten Entwürfe einen Tag lang auf Herz und Nieren geprüft hat. Die Einladung für die teilnehmenden Architektur- und Landschaftsplanungsbüros zum städtebaulich-freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb erfolgte im März durch i+R Wohnbau Lindau. Begleitet wurde das Verfahren vom Architektur- und Stadtplanungsbüro Haines-Leger aus Würzburg.

Ergebnisse der Bürgerbefragung und des Gemeinderat-Workshops berücksichtigt

Die Vorgaben zur Gestaltung des 49.000 Quadratmeter großen Areals erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadt Bad Waldsee, heißt es im Pressetext weiter. So flossen Ergebnisse einer Bürgerbefragung und eines Workshops mit dem Gemeinderat ein. 75 Prozent der Beteiligten wünschten sich 3-Zimmer-Wohnungen und können sich eine höhere Geschossigkeit zugunsten von mehr Grün- und Freiraumfläche vorstellen. Breite Zustimmung erhielt das Ziel eines oberirdisch nahezu autofreien Quartiers, was auch der Gemeinderat unterstützt, wie Projektentwickler i+R Wohnbau Lindau im Pressetext deutlich macht.

Kompaktes Quartier an kräftiger Grünzone

Der Vorentwurf sieht rund 500 Wohnungen in sieben Bauabschnitten mit unterschiedlichem Wohnungs- und Zielgruppenmix vor, die jeweils um ein autofreies und begrüntes Zentrum organisiert sind, wie i+R Wohnbau Lindau weiter mitteilt. Auch geförderter Wohnbau ist geplant. Der Baumbestand soll geschützt und weiterentwickelt werden.

Die Preisverteilung an die siegreichen Büros erfolgt zur Eröffnung der Ausstellung aller eingereichten Entwürfe am 6. November im Historischen Rathaus von Bad Waldsee, teilt i+R Wohnbau Lindau mit. Die Ausstellung ist allen Interessierten zu den regulären Rathaus-Öffnungszeiten bis zum 10. Dezember zugänglich.

Für Fuß- und Radverkehr soll das Gebiet durchlässig und an die Wege zur Innenstadt und den Nachbarschaften gut angebunden werden, macht i+R Wohnbau in dem Presseschreiben deutlich. Die Tiefgaragen werden über zwei Anschlussstellen geplant. In die Quartiershochgarage ist ein Hub integriert, der Raum für Car- und Lastenrad-Sharing, Paketstationen, Fahrradanhänger, Kinderwagen und Bollerwagen zum Ausleihen bietet. Bezüglich ÖPNV wird die Verlegung einer Bushaltestelle an den Kreisverkehr vorgeschlagen.

Multifunktionales Klimagrün

Was das Grün im Quartier anbelangt teilt i+R Wohnbau Lindau mit: Die ausgeprägte Klimagrünzone im Osten des Quartiers mit dem üppigen Baumbestand hält den Hang nahezu bebauungsfrei und ragt zwischen den Wohnhöfen bis in die Quartiersmitte hinein, wird im Pressetext weiterhin erklärt. Das Regenwasser soll ‐ gemäß dem Schwammstadtprinzip ‐ im Quartier verbleiben.

„Dieses fördert die Vegetation und sorgt für ein kühlendes Mikro-Klima. Blühflächen und Staudenbepflanzung schaffen Lebensräume. Auf pflegeintensive Flächen mit hohem Wasserbedarf wird hingegen verzichtet“, teilt i+R Wohnbau Lindau mit. In den Wohnhöfen sollen Naschsträucher wie Apfel- und Birnenspalier gepflanzt werden.

Zum zentralen Quartiersplatz erläutert i+R Wohnbau Lindau, dass Kita, Seniorenwohnen, Ärztehaus, Apotheke und Café zur Belebung beitragen und es zahlreiche Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten geben soll. Die „Mitte für alle“ bietet auch Raum für Quartiersfeste. „Die Hauptwege dorthin werden mit wasserdurchlässigem Pflaster belegt, um unnötige Bodenversiegelung zu vermeiden.“