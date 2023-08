„Modehaus Zahn“ eröffnet am 31. August in Bad Waldsee

Mit der Neueröffnung des „Modehauses Zahn“ am 31. August wird der Waldseer Rathausplatz um ein Fachgeschäft mit namhaften Marken–Shops für Damen reicher. Nach Abbruch des maroden Gebäudes Hauptstraße 41 gegenüber der Kreissparkasse betreibt das Einzelhandelsunternehmen Mode Zahn hier in einem neu errichteten Wohn– und Geschäftshaus sein inzwischen drittes Modegeschäft in der Kurstadt und das sechste in der Region.

Der Anblick begeistert, wenn man sich knapp zwei Wochen vor Eröffnung des „Modehauses Zahn“ im neuen Geschäft umsieht. Zwar ist die barrierefrei zugängliche, 200 Quadratmeter große Verkaufsfläche aktuell noch eine Baustelle. Geschäftsführer Philipp Zahn hat aber keinen Zweifel daran, dass pünktlich zum Eröffnungstag alles glänzen wird.

Eines der modernsten Geschäfte in der Region

Schon jetzt ist zu erkennen, dass die hochwertige Ladeneinrichtung aus lokaler Schreinerhand mit Möbeln und Fußboden aus Eichenholz zu den modernsten zählt, was es aktuell in der Region zu sehen gibt im Einzelhandel. Komplettiert wird das Geschäft mit einer verglasten Doppeltüre, geschmackvollen schwarzen Regalen und Lampen sowie mondänen Spiegeln, fünf großzügigen Umkleidekabinen und im hinteren Bereich mit einer kleinen Café-Lounge samt Sitzmöbeln für die wartenden Begleiter der weiblichen Kundschaft.

Geduld dürfte auch vonnöten sein, denn hier gibt es Damenmode für so gut wie jeden Anlass. Die neusten Trends finden sich ebenso wie lässige Freizeit–Looks für alle Generationen. Das „Modehaus Zahn“ führt neben den fünf allerneuesten Marken–Shops von Comma, Comma Casual Identity, Marc O'Polo, Opus und Someday so renommierte Labels wie Mac, Milano Italy und — ganz neu in der Bäderstadt — Wellensteyn.

Ein Team aus sieben Mitarbeiterinnen steht den Kundinnen mit Rat und Tat zur Seite, wie es diese von „Mode–City“ und „Madison“ bereits gewohnt sind. Letzteres wird aktuell ebenfalls umgebaut und modernisiert, was der Einkaufsstadt zugute kommt.

Familienunternehmen mit stetiger Weiterentwicklung

So wie im übrigen das gesamte Engagement des gut 40 Jahre alten Familienunternehmens, das sich durch stetige Weiterentwicklung und vielen Investitionen in die Ausstattungen seiner Ladengeschäfte zu einer führenden Mode–Adresse in Oberschwaben entwickelt hat. Zahn blickt zuversichtlich in die Zukunft, da sich alle sechs Modehäuser der Familie an guten Standorten befinden.

„In Bad Waldsee ist zu beobachten, dass sich das Geschehen zuletzt vor allem in Richtung Rathausplatz entwickelt hat und davon profitieren wir mit unseren Geschäften ebenso wie von der Tatsache, dass die Innenstadt ein beliebtes Einkaufsziel ist von Rehapatienten und immer mehr von Touristen, was wir auch in diesem Sommer spüren“, freut sich der 31-Jährige, der seit bald zehn Jahren im Familienbetrieb tätig ist.

Gegründet 1980 mit inzwischen sechs Modegeschäften

Das Waldseer Ehepaar Gisela und Klaus Zahn machte sich 1980 selbstständig und gründete das Einzelhandelsunternehmen Mode Zahn mit inzwischen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sohn Philipp Zahn trat nach seinem BWL–Studium mit Bachelor–Abschluss Handel 2014 in den Familienbetrieb ein. Zum Filialunternehmen gehören neben dem neuen „Modehaus Zahn“ auch ,,Mode–City“ und „Madison“ in Bad Waldsee, ,,Trendstore Charly“ in Ravensburg sowie ,,Mode–City“ und ,,Madison“ in Biberach.

Zur Eröffnung am Donnerstag, 31. August, ab 9 Uhr ist die Kundschaft dazu eingeladen, die neuen Räume und die aktuellen Modetrends bei einem Glas Prosecco und Häppchen anzusehen.