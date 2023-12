Mobiles Theater zu Gast am Gymnasium Bad Waldsee

Das „Theatermobilespiele“ ist ein freies, in Karlsruhe ansässiges und in ganz Baden-Württemberg agierendes Profitheater, das sich ausschließlich mobilen Theaterproduktionen widmet. Ein künstlerisches Aufgabenfeld ist dabei das Klassenzimmertheater. Am Donnerstag, 14. Februar, gibt es um 9.20 Uhr ein Gastspiel in der Aula des Gymnasiums Bad Waldsee, Döchtbühlweg 2. Präsentiert wird die Inszenierung büchner.woyzeck. Sie dauert etwa 70 Minuten und wird von einem Schauspieler aufgeführt, wie der Ankündigung zu entnehmen ist.

Beim Klassenzimmertheater gehen die Zuschauer, in diesem Fall Schüler, nicht zum Theater, sondern umgekehrt kommt das Theater in die Schule ins Klassenzimmer. Laut Mitteilung suchen die Theaterspieler dabei immer die intime, da den Schülern sehr nahe Spielsituation.

Bei Interesse von anderen Gymnasien kann über die Mailadresse [email protected] weiteres Informationsmaterial angefordert werden.