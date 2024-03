Der schwäbische Dialekt steckt voller wunderbarer Eigenheiten. Allerdings sind für Zugezogene nicht alle Begriffe oder auch ganze Sätze sofort verständlich. Bei diesem Satz kommen aber auch alteingesessene Schwaben ins Grübeln. Oder hätten Sie sofort gewusst, worum es geht?

In der neuen Video-Serie von Wolfgang Heyer auf Schwäbische.de hat Dominikus Heine aus Bodnegg einen schwäbischen Satz zum Besten gegeben, der es in sich hat. Das schwäbische Original hat längst in Vergessenheit geratene Begriffe auf Lager, die sogar eingefleischte Liebhaber der Mundart zum Nachdenken anregen dürften.

Wer weiß, was ein "Bärra" ist?

Aber keine Sorge, in Teil 3 des neuen Video-Formats „Typisch Schwäbisch“ übersetzt der Bodnegger das Gesagte auch ins Hochdeutsche, sodass keine Fragen offen bleiben und neue, alte schwäbische Wörter in den Sprachalltag aufgenommen werden können. Denn allein der „Bärra“ ist es Wert, sich mal wieder mit diesem früheren Alltagsgegenstand auseinanderzusetzen.

Was ein „Bärra“ ist? Die Antwort gibt es im Video. Also einfach den QR-Code mit dem Mobiltelefon abfotografieren oder im Internet www.schwäbische.de eingeben und ansehen.

Kennen auch Sie längst in Vergessenheit geratene schwäbische Ausdrücke? Schicken Sie Ihre Wörter mit kurzer Übersetzung gerne an: [email protected]