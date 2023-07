Ab 1. September ist die Wurzacher Straße in Bad Waldsee um einen „Concept Store“ mit Ausschank von Kaffeespezialitäten aus aller Welt reicher. Markus Rauhut und seine Familie eröffnen in den früheren Räumen von „Christinas Schneiderei“ ihr „Mr. Coffeebee“ mit Loungebereich und Cafébar samt Verkauf von Produkten rund um Kaffee und Tee.

In der warmen Jahreszeit kann man seinen Cappuccino oder andere Getränke hier direkt vor dem Ladengeschäft trinken. Und „to go“ ist ebenfalls möglich: in Recup–Pfandbechern, die in der Kurstadt coronabedingt in Vergessenheit geraten sind.

Was es im Café zu kaufen gibt

In diesem neuen Innenstadt-Café werden ab September montags bis samstags Kaffeespezialitäten, -blütenhonig, -öle und -essig, -liköre, Secco, Rohkakao– und Teespezialitäten angeboten und Firmen–Events ausgerichtet. Gleichzeitig wird mit dieser Neueröffnung die Vielfalt des Einzelhandels in besagter Waldseer Einkaufsstraße unterstrichen.

Derzeit werden die Ladenräume noch ansprechend renoviert und ab 8. August ist der Inhaber jeden Dienstag (Waldseer Markttag) vor Ort und lädt seine Gäste an die improvisierte Bar auf einer historischen Piaggio Ape Classic 400 ein.

Eine Holzplatte über Sattel und Lenker montiert und schon findet hier all jenes Platz, was Rauhut für den Auschank benötigt: Kaffeemaschine, Milchaufschäumer, Becher, Zucker, Rührstäbchen und „Dolci“. Diese kleine Café-Bar ist zugleich das Herzstück von „Mr. Coffeebee“ — vielen Bürgern und Gästen der Bäderstadt bereits bekannt von Firmen–Events wie im Erwin–Hymer–Center, wo Rauhuts mobile Bar schon mehrfach Stopps einlegte auf dem Vorplatz.

Der nächste Schritt des Familienbetriebs

Nach vielen Jahrzehnten in der Industrie wollte der 57-Jährige beruflich etwas Neues wagen und ist daher seit Mai 2021 nebenberuflich mit einer mobilen Retro–Kaffeebiene unterwegs. „Die Kombination von italienischem Lebensgefühl mit internationaler Kaffeekultur kam sehr gut an bei unseren Gästen und deshalb machen wir jetzt mit einem Ladenlokal den nächsten Schritt mit unserem Familienbetrieb“, blickt der Familienvater mit Ehefrau Sandra und Sohn Luca an der Seite gespannt voraus auf die Neueröffnung in wenigen Wochen.

Auf der Suche nach einem „stationären Modell mit Wachstumspotenzial“ sei im Frühjahr die Wahl auf seine Heimatstadt gefallen. Unterstützung habe er von der städtischen Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja erhalten, die mehrere dafür in Frage kommende leerstehende Geschäfte in der Altstadt vorgeschlagen habe. Die Wahl sei dann auf die Wurzacher Straße 17 gefallen, zumal hier seit Schließung des „Kleinen Cafés“ ein geselliger Treffpunkt fehle während des Einkaufs.

Wir möchten einen Ort der Begegnung schaffen für Genussmenschen und Kaffeeliebhaber, die unsere Werte und Ziele teilen, betont Rauhut.

Im inhabergeführten Einzelunternehmen seien neben einer Vollzeitkraft mehrere Verkaufsassistenten beschäftigt; ab September bilde der IHK–Ausbildungbetrieb zudem erstmals einen Azubi zum Kaufmann für Büromanagement aus.

Zum Anspruch an eine besondere Firmenkultur passt sein „to go–Modell“ für Gäste, die einen Espresso oder einen Latte Macchiato mitnehmen und unterwegs trinken möchten. „Der Einsatz von Recup–Bechern unterstreicht auch hier unseren Einsatz für mehr Nachhaltigkeit und für einen bewussten Umgang mit der Natur“, wirbt der „Concept Store“-Betreiber um weitere Mitstreiter in Waldsees Gastronomie und Handel für dieses sinnvolle Pfandsystem.

Wie berichtet, kann der Recup–Becher, für den einmal ein Pfand bezahlt wird, nach Gebrauch bei allen teilnehmenden Betrieben wieder gegen einen frischen Becher eingetauscht werden.

„Mr. Coffeebee“ ist ab 1. September so geöffnet: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 16 Uhr. Weitere Infos unter www.mrcoffeebee.de.