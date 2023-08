„Solch ein Projekt muss man selber in die Hand nehmen“, erzählt Josef Zell im Rückblick auf seine Fahrradtour zum 50. Jubiläum des Landkreises Ravensburg. Das Projekt, von dem hier gesprochen wird, ist eine Fahrradtour durch alle 39 selbständigen Gemeinden im Landkreis Ravensburg.

Auf einer Schleife von 288 Kilometer Länge ist es möglich, alle 39 Gemeinden — eine sehr gute Kondition vorausgesetzt — in knapp 13 Stunden reiner Fahrzeit mit dem Fahrrad zu besuchen. Sicher nicht jedermanns Sache und auf die Idee muss man auch erst einmal kommen. Beim Gespräch mit der SZ erklärt Zell, wie es dazu kam.

Angefangen hat alles im Frühjahr mit einem Video des Dialekt-Slammers und Wortakrobaten Wolfgang Heyer, das Zell auf sein Handy geschickt bekam. In diesem Video reimt sich Heyer auf unterhaltsame Weise einmal quer durch den Kreis und lässt keine der 39 Gemeinden aus. Bei Zell reifte spontan die Idee, so etwas müsste auch mit dem Fahrrad machbar sein und mit einem Routenplaner für Outdoor–Aktivitäten war alsbald eine Strecke ausgetüftelt. Bei der Planung galt es natürlich die Streckenlänge und die Höhenmeter im Blick zu behalten.

Wie Zell fit wurde und bleibt

Die sportliche Fitness für solch ein Unterfangen kommt nicht von ungefähr. Bereits als Schüler fuhr er mit dem Fahrrad zur Schule. Nach mehreren Alpenüberquerungen mit dem Tourenrad erfolgte vor rund 20 Jahren dann der Umstieg aufs Rennrad. Radeln mache alleine und in der Gruppe Spaß.

Man hat eine größere Reichweite als beim Wandern, erfährt aber die Natur doch deutlich intensiver als auf dem Motorrad oder im Auto, hält Zell ein Plädoyer für den Radsport.

Seit ein paar Jahren ist Zell nun auch in der Online–Community Komoot aktiv, wo es erfahrungsgemäß nicht allzu lange dauert, bis man auf gleichgesinnte Menschen trifft. Dennoch, eine derartige Tour, wie die Jubiläumstour durch die 39 Kreisgemeinden, nimmt man am besten alleine in Angriff, da das Zeitfenster enorm eng sei, so Zell. Deshalb hieß es nach erfolgreicher Planung warten, bis die Tage richtig lang sind und natürlich sollte auch das Wetter gut sein.

Tourstart in Haisterkirch und der Morgensonne entgegen

Vor Kurzem war es dann soweit. In der Früh, kurz vor 5 Uhr, stieg Zell auf das Rad und startete von Haisterkirch aus in Richtung Osten. Die großen Allgäuer Flächengemeinden Bad Wurzach, Leutkirch und Isny sollten am Anfang der Tour stehen. Es ging also der Morgensonne entgegen und diese ging bei Albers gegen 5.30 Uhr auf.

Am besten habe ihm der Abschnitt zwischen Urlau, Haubach und Neutrauchburg gefallen, verrät er auf Nachfrage. Überhaupt sei es die Allgäulandschaft mit ihren Seen und der Bergsicht, die es ihm besonders angetan habe. Als anstrengend und zäh erwies sich dann, 185 Kilometer waren bereits gefahren, der Aufstieg vom Schussental hinauf bis Zogenweiler.

Auf dieser Strecke habe es leider auch keine Möglichkeit zu einer Rast in einem Gasthaus oder Bäckereicafé gegeben. Gedanken ans Aufgeben seien jedoch nie ein Thema gewesen. In Münchenreute war dann gegen 21.15 Uhr Sonnenuntergang. Der Rest der Tour durch Aulendorf und Bad Waldsee erfolgte dann entspannt in der Dämmerung durchs Ried. Doch selbst in Bad Waldsee reichte das Licht gerade noch für ein stimmungsvolles Abendfoto vom Stadtsee.

Anerkennung für die sportliche Leistung und die Strecke

In der Online–Communtiy von Komoot hat Zell die komplette Tour veröffentlicht (siehe Info). Die Resonanz anderer Sportler ist enorm. Es ist die sportliche Leistung, die bewundert wird und es ist die Originalität der Tour und die gelungene Streckenführung, der Anerkennung ausgesprochen wird.

Dieselbe Tour würde Zell nicht mehr fahren. Wenn, dann sollte es ein neues Thema sein. Aber es gibt im zweitgrößten Landkreis von Baden–Württemberg auch ohne Jubiläumsrundfahrten genug lohnenswerte Ziele, erklärt Zell und schwärmt von den vielen Kapellen, den Seen, den Weihern und den 75 Naturschutzgebieten.

Die komplette Tour kann man nachfahren. Die genaue Strecke findet man hier: https://www.komoot.de/tour/1160522565. Vorbild in Sachen lange Fahrradtouren für Josef Zell ist Melchior Müller, der aktuell eine 50 Stunden Nonstop Spendenradtour von Flensburg nach Oberstdorf vorbereitet. www.melchior-mueller.de.