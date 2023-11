Miles & More spielt amerikanische Weihnachtslieder bei offener Probe

Die Band Miles & More lädt für Freitag, 8. Dezember,ab 20bis circa 22 Uhr zur offenen Weihnachtsprobe in den Gemeindesaal der evangelischen Gemeinde, Burghaldenweg 10 in Bad Waldsee, ein. Die Band spielt seit zwölf Jahren zusammen und erweitert regelmäßig das Repertoire aus Soul, Pop, Jazz, Rock- und Funk-Hits mit aktuellen oder wiederentdeckten Perlen der Musikgeschichte. Bei der offenen Weihnachtsprobe werden einige amerikanische Weihnachtslieder in den Miles&More-Sound verwandelt und die willkommenen Zuhörer können die musikalischen Ideen der sechs Musiker hautnah erleben (Foto: Markus Leser). Eintritt frei. Spenden für die evangelische Kirchengemeinde sind willkommen.