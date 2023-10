Wer das Haus am Stadtsee in Bad Waldsee für eigene Veranstaltungen buchen möchte, muss ab dem Jahr 2024 tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren wurden erhöht.

Mit der Anpassung der Nutzungsentgelte, wie die Miete für das Gebäude in Behördensprache genannt wird, hat sich der Waldseer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Dabei wurden die Gebühren moderat erhöht, wie Oberbürgermeister Matthias Henne in der Sitzung betonte. Ab dem 1. Januar 2024 steigt die Miete für den Saal von 550 auf 600 Euro an. Wer die Galerie mit benutzen möchte, zahlt zusätzlich 80 Euro (früher 65 Euro), für die Bühne fallen 120 Euro (ehemals 100 Euro), für das Foyer 290 Euro (einst 250 Euro) und für den Raum Seeblick 200 Euro (früher 150 Euro) an.

Deutliche Preiserhöhung bei der Technik

Auch bei der technischen Ausstattung hat sich die Grundmiete erhöht. Lag die Pauschale für Tonanlage, Mikrofon, Rednerpult, Leinwand und Beamer bislang bei 50 Euro, so werden künftig 200 Euro fällig. Insbesondere die Nutzung des Beamers hat eine deutliche Preiserhöhung erfahren ‐ von 25 auf 100 Euro.

Interessierte, die den Steinway Flügel, also das Klavier, nutzen möchten, werden ab 2024 nicht mehr 50 Euro sondern 100 Euro bezahlen müssen. Die Personalkosten für Hausmeister sind ebenfalls angestiegen. Lag der Stundensatz früher bei 26,50 Euro, beträgt er nun 40 Euro.

Kritik aus den Reihen der Stadträte

Einstimmig ‐ bei einer Enthaltung von Jörg Kirn ‐ folgte der Waldseer Gemeinderat dem Vorschlag der Stadtverwaltung. Grünen-Stadtrat Kirn kritisierte die doch deutliche Preissteigerung bei der Technik. Insbesondere die vervierfachte Miete für den Beamer konnte Kirn nicht nachvollziehen. Fachbereichsleiter Walter Gschwind betonte dazu, dass die Mieten mit anderen Städten in der Region verglichen wurden und die Stadt Bad Waldsee „mit den neuen Preisen noch gut dabei ist“. Zudem sei die Technik erst erneuert worden.

Bürgermeisterin Monika Ludy rief in Erinnerung, dass die letzte Preiserhöhung im Jahr 2004 veranlasst wurde. Bernadette Behr (FW) nahm dies zum Anlass und beantragte eine regelmäßige Überprüfung der Preise ‐ spätestens nach drei Jahren. Diesen Vorstoß nahm die Stadtverwaltung in den Beschluss auf.

Sonja Wild (CDU) informierte sich nach den kostenfreien Veranstaltungen für Vereine. Wie die Stadtspitze verdeutlichte, steht den Vereinen eine Freiveranstaltung in der Stadthalle zu, nicht aber im Haus am Stadtsee. In der Stadthalle steht aber bekanntlich kein Pächter, also kein Gastronom, mehr zur Verfügung. Soll heißen: Die Vereine müssen selbst bewirten. Wie Fachbereichsleiter Gschwind hervorhob, könnten die Vereine hier aber zusätzliches Geld aus dem Verkauf von Essen und Trinken generieren.