Menschlichkeit und flache Hierarchien als Schlüssel zum Erfolg

Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts weiblich. In der Region gibt es jedoch auch einige Frauen, die Führungspositionen bekleiden. Schwäbische.de stellt diese Frauen vor.

Heute: Sylvia Mader–Olschewski, Mitinhaberin der Mader Dienstleistungs GmbH in Bad Waldsee. Sie berichtet, wie ihr persönlich der Spagat zwischen Selbstständigkeit und Muttersein gelang und weshalb sie überzeugt ist, dass ein gutes Organisationstalent von Vorteil ist.

Ich bin keine Chefin, die gerne bestimmt, wo es langgeht. Bei uns herrschen flache Hierarchien, wir sind alle per du miteinander. Sylvia Mader-Olschewski

Die 53–Jährige leitet zusammen mit ihrem Bruder die Dienstleistungs GmbH in Bad Waldsee. Das Unternehmen hat sich auf Reinigungsdienste spezialisiert und hat derzeit 250 Mitarbeiter beschäftigt.

Jeder einzelne Mitarbeiter ist wichtig

„Mir ist wichtig, dass Mitarbeiter wissen, dass sie sich bei Problemen stets an mich wenden können. Menschlichkeit ist mir wichtig“, erklärt Sylvia Mader–Olschewski. Sie ist überzeugt, dass jeder einzelne Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg wichtig ist. „Wir brauchen unsere Mitarbeiter, ohne sie würde die Firma nicht funktionieren“, so die Unternehmerin.

Wie in so vielen anderen Branchen kämpfe auch ihr Unternehmen mit Fachkräftemangel. Die meisten der 250 Mitarbeiter seien geringfügig oder auf Teilzeit beschäftigt. Etwa 60 Prozent aller Beschäftigten sei weiblich, jedoch erhöhe sich der Anteil an männlichen Mitarbeitern stetig. „Ich kann nicht genau sagen, warum zunehmend auch Männer auf Teilzeit oder geringfügig bei uns arbeiten möchten. Ich vermute, dass einfach viele Männer neben ihrem regulären Job einen Nebenverdienst suchen“, so die 53–Jährige.

Es zählen Charakter, Kompetenzen und Stärken

Sie lege bei Mitarbeitern keinen Wert auf das Geschlecht. Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit spielen für sie eine wesentliche Rolle. Auch die Kompetenz einer Führungskraft mache sie nicht am Geschlecht fest. „Ich könnte nicht sagen, ob mein Bruder oder ich die bessere Führungskraft ist oder ob ich als Frau irgendwelche Vorteile aufgrund meines Geschlechts habe.

Auch hier kommt es meiner Meinung nach viel mehr auf den Charakter, Kompetenzen und Stärken an. Sylvia Mader-Olschewski

So würden manche Kunden ihr besser liegen, manch andere ihrem Bruder oder ihrem Ehemann, der ebenfalls im Unternehmen tätig ist. Der Familienbetrieb funktioniere hervorragend. Man kenne sich einfach, ergänze sich in vielen Hinsichten und arbeite gut zusammen.

Sylvia Mader–Olschewski absolvierte vorerst eine Bauzeichnerlehre, bevor sie die Ausbildung zur Gebäudereinigerin abschloss. Anschließend absolvierte sie die Prüfung zur staatlich geprüften Reinigungs– und Hygienetechnikerin und erlangte zusätzlich die Zertifizierung zum Gebäudereinigungsmeister. „Die Ausbildung habe ich in einem anderen Betrieb gemacht, bin anschließend aber in die Firma meines Vaters, der die Mader Dienstleistungs GmbH 1983 gegründet hat“, eingestiegen, berichtet sie.

Bereits in jungen Jahren selbstständig gewesen

So war sie bereits in jungen Jahren selbstständig. Als Mutter zweier Söhne sei dies anfangs ein Spagat zwischen Familie und Beruf gewesen. Ohne die Unterstützung ihrer Eltern sei dies nicht möglich gewesen. Der familiäre Zusammenhalt habe in dieser Zeit geholfen. „Inzwischen sind meine Söhne 21 und 24 Jahre alt, aber als sie klein waren, musste ich viel organisieren, damit alles am Laufen blieb“, erinnert sich die Unternehmerin.

Es sei auch vorgekommen, dass sie einen ihrer Söhne mit ins Büro genommen habe. Ein weiterer Vorteil der Selbstständigkeit, meint sie. Sie könne Frauen verstehen, die nicht auf ihre Karriere verzichten möchten, auch wenn sie Kinder haben. „Ein gutes Organisationstalent ist für uns Frauen sicherlich wichtig, wenn Familie und Karriere vereint werden sollen“, meint die 53–Jährige.

Kritische Blicke kommen heute nicht mehr oft vor

Als berufstätige junge Mutter habe sie früher ab und an kritische Bemerkungen oder Blicke anderer Mütter abbekommen. „Die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage ist es normal, dass Frauen arbeiten“, so Sylvia Mader–Olschewski. Sie wolle jedoch keine Frau beurteilen oder bewerten, ob diese arbeitet oder nicht.

Dies sei eine persönliche Entscheidung, die jede Frau selbstbestimmt treffen sollte, betont die Unternehmerin. Frauen, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen, möchte sie raten, dass diese sich bewusst mit den Vor– und Nachteilen einer Selbständigkeit auseinandersetzen. Sie sei auch im Urlaub per Telefon oder E–Mail erreichbar und ständig präsent.

Die Herausforderung, eine Balance zwischen Familie und Beruf zu meistern, sei ihr gelungen. Heute bestehe die größte Herausforderung darin, den Personalmangel zu managen. Kunden seien anspruchsvoll, beziehungsweise, es sei nicht immer einfach, deren Vorstellungen zu bedienen.

Turnhallen beispielsweise können erst ab 22 Uhr gereinigt werden. Genügend Mitarbeiter zur Verfügung zu haben, die zu diesen Zeiten arbeiten möchten, ist schwierig. Sylvia Mader-Olschewski

Viele Kunden, darunter auch Gemeinden, seien jedoch glücklicherweise auch verständnisvoll und kompromissbereit.

Mischlingshund sorgt in Freizeit für Freude

Ihre beiden Söhne sind nicht in das Familienunternehmen eingestiegen. Sie sind beide bei der Polizei. „Bei uns wird man entweder Polizist oder arbeitet im Familienunternehmen“, sagt Sylvia Mader–Olschewski lachend, da ihr zweiter Bruder ebenfalls als Polizist tätig ist.

In ihrer Freizeit geht die 53–Jährige gerne mit ihrem Mischlingshund spazieren oder verbringt Zeit mit ihrer Familie. Drei– bis viermal im Jahr ist sie zudem als Schöffin beim Verwaltungsgericht Sigmaringen im Einsatz. „Das ist ein spannender Ausgleich zu meinem Beruf und ist sehr interessant“, sagt sie.