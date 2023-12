Die evangelische Landeskirche in Württemberg muss unter dem Druck von Inflation, Personalkosten und roten Zahlen im Haushalt den Gürtel enger schnallen und baut daher im neuen „Pfarrplan 2030“ Personalstellen ab.

Von diesen Sparmaßnahmen betroffen ist auch die evangelische Kirchengemeinde Bad Waldsee mit ihren 3000 Kirchengliedern, die sich mit den Kirchengemeinden Alttann und Bad Wurzach als „Minidistrikt“ begreift und in Zukunft deshalb noch enger zusammenarbeiten wird. Eine gute Nachricht gibt es aber: Wenn Pfarrer Wolfgang Bertl im Januar 2028 in Pension geht, wird seine Stelle auf jeden Fall in vollem Umfang nachbesetzt, wie der Seelsorger im Gespräch mit Sabine Ziegler betonte.

Was bedeuten die Kürzungen konkret für Ihre Gemeinde?

Bad Waldsee wird in Zukunft noch eine volle Stelle haben, Bad Wurzach und Alttann werden eineinhalb Gemeindestellen haben plus eine halbe Stelle für die Reha-Seelsorge. Damit wird unser „Minidistrikt“ zweieinhalb Gemeindestellen plus eine halbe Stelle mit Sonderauftrag „Reha-Seelsorge“ bekommen und damit müssen wir dann leben.

Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob uns die Reha-Seelsorge erhalten bleibt. Die Entscheidung liegt beim Oberkirchenrat und der Landessynode und wie diese aussehen wird, erfahren wir erst im Januar.

Dann hängen Sie also noch etwas in der Luft aktuell?

Leider ja. Nachdem unser „Minidistrikt“ künftig nur noch mit zweieinhalb statt bislang dreieinhalb Gemeindepfarrstellen ausgestattet ist, werden wir natürlich nicht alle Gottesdienste wie gewohnt feiern können und die drei Gemeinden müssen sich darauf einstellen, dass nicht jeden Sonntag ein Gottesdienst in ihrer Kirche vor Ort gehalten wird. So können wir unsere Gottesdienste in der Leonhardskapelle Gaisbeuren ziemlich sicher nicht mehr anbieten.

Was bedeutet dieser strikte Sparkurs für die Pfarrerinnen und Pfarrer?

Sie werden deutlich weniger Zeit haben für die Organisation von Gemeindeaktivitäten, die ja für den Zusammenhalt wichtig sind. Was künftig in den Kirchengemeinden läuft, müssen die Gemeindeglieder daher weitestgehend selbst auf die Beine stellen, weil die verbliebenen Pfarrerinnen und Pfarrer keine Zeit mehr dafür haben werden.

Und die Urlaubsplanung für die Seelsorger wird auch nicht einfacher?

Hinter einer angemessenen Urlaubsplanung steht tatsächlich ein großes Fragezeichen, weil alle Pfarrerinnen und Pfarrer Schulunterricht halten. Es wird aber kaum noch möglich sein, Erholungszeiten für alle in den Schulferien zu organisieren, weil ja schließlich nicht alle gleichzeitig weg sein können.

Noch dazu liegen die hohen kirchlichen Feste wie Ostern, Weihnachten und Pfingsten ebenfalls in der Ferienzeit und das wäre dann schon komisch, wenn wir da nicht vor Ort in unseren Gemeinden Präsenz zeigten. Wenn die Landeskirche hier keine machbare Lösung anbietet, dann sehe ich wirklich schwarz. Lauter kranke Pfarrerinnen und Pfarrer machen unsere Kirche wahrlich nicht attraktiver.

Immerhin scheint Ihre Kooperation mit Alttann und Bad Wurzach fruchtbar zu sein ...

Diese Zusammenarbeit ist sogar mehr als verheißungsvoll. Wir werden neue Konzepte und Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausprobieren und das wird gut! Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die drei betroffenen Kirchengemeinden in den nächsten Jahren strukturell gewaltig verändern werden. Wir können daher nur hoffen, dass unsere Kirchenglieder diesen Weg mitgehen werden.

Und ab wann genau soll der neue „Pfarr-Sparplan“ greifen?

Sobald ein Stelleninhaber oder eine Stelleninhaberin in den Ruhestand geht oder die bisherige Stelle wechselt. Meine Pfarrstelle in Bad Waldsee wird aber für den Zeitraum ab 2028 in jedem Fall wieder ausgeschrieben und damit kann die hiesige Gemeinde auch nach meiner Pensionierung wieder mit einer vollen Stelle rechnen.

Der evangelische Kirchenbezirk Ravensburg muss für den „Pfarrplan 2030“ bis 2030 insgesamt zehn Pfarrstellen streichen und ist eingeteilt in die drei Distrikte Seeregion, Schussental und Allgäu. Bad Waldsee gehört zum Distrikt Allgäu und dank Unterstützung der Regionen Schussental und Seeregion mussten hier etwas weniger Stellen eingespart werden.