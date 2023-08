Mehrere Verletzte bei Unfall

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Gaisbeuren ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer eines BMW wollte von der Friedensstraße in die Landstraße einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines mit mehreren Personen besetzten Opel. Sowohl der BMW–Fahrer als auch drei Insassen des Opel wurden bei der Kollision leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst aufgeladen werden.