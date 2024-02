Mehrere Auseinandersetzungen bei der Hausfasnet

Im Rahmen der Hausfasnet ist es am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag im Stadtgebiet Bad Waldsee zu mehreren Auseinandersetzungen und polizeilichen Vorkommnissen gekommen. In nahezu allen Fällen dürfte Alkohol mitursächlich für die Auswüchse gewesen sein, heißt es im Polizeibericht. Gegen 19.45 Uhr pöbelte im Grabenmühlweg ein 20-Jähriger an einem Imbisswagen drei Wartende an und schlug diesen offenbar grundlos ins Gesicht. Hierdurch zog sich mindestens einer von ihnen eine blutende Verletzung an der Lippe zu. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Er gelangt zur Anzeige, außerdem wurde ihm ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen, so die Polizei.

Gegen 21.45 Uhr kam es zwischen drei bislang unbekannten Personen vor einer Bar in der Herrgottsgasse zu einem Streit. Ein 18-Jähriger, der laut Polizeibericht schlichten wollte, wurde daraufhin von den Unbekannten mehrfach geschlagen und gewürgt. Hier ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Um 22.15 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in derselben Bar gemeldet. Im Rahmen dieser Tätlichkeit wurden zwei Männer ebenfalls durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Auch hier wird wegen Körperverletzung ermittelt.

In der Hauptstraße gerieten gegen 23 Uhr drei Personen in Streit. Ein 34-jähriger Beteiligter wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Nach dem die beiden ebenfalls beteiligten 42 und 16 Jahre alten Männer etwa eine halbe Stunde vorher im Rahmen einer anderweitigen Streitigkeit bereits aufgefallen waren, wurden sie in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen sie wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.