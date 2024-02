Am 9. Juni wird in Baden-Württemberg gewählt - und zwar in allen Städten und Gemeinden neue Ortschafts-, Gemeinde- und Kreisräte. Bündnis 90/Die Grünen haben den örtlichen Reigen der Nominierungsversammlungen für den Waldseer Gemeinderat nun eröffnet und ihre Kandidaten für die Grünen-Liste gewählt. Auffällig: Es stellen sich mehr Frauen als Männer zur Wahl.

Während in der Alten Mälze ein kühles Lüftchen durch den Raum zieht, scheint bei den Waldseer Grünen frischer Wind Einzug zu halten. Gleich mehrere Neueinsteiger finden sich - insbesondere auf den vorderen Plätzen - auf ihrer Kandidatenliste. Doch der Reihe nach.

22 der 26 Listenplätze sind besetzt

26 Gemeinderatsplätze werden im Juni neu vergeben. Gewählt werden darf, wer mindestens 16 Jahre alt ist, europäischer oder deutscher Staatsbürger ist und in Bad Waldsee wohnt. Die Liste der Grünen weist 22 Namen aus. „Damit können wir uns sehen lassen“, erklärte Versammlungsleiterin Margarete Bareis nach der Wahl sichtlich zufrieden und ergänzte: „Wir haben ein breites Berufsspektrum, verschiedene Altersgruppen und können mit Motivation und Würde in den Wahlkampf starten.“ Die Liste sei bunt. Dafür gab es von den 25 anwesenden Teilnehmern Applaus. Passend dazu schimmerten Regenbogenfarben im Inneren des Lampenschirms an der Decke.

In der heutigen Zeit scheint das aktive Mitwirken in der (Lokal-)Politik bei weitem keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein. So beschrieb es auch Grünen-Vorständin Bianca Bittenbinder. Die Vorstellungsrunde der einzelnen Bewerber machte gleichwohl die Bereitschaft für lokalpolitisches Engagement deutlich. Ein ums andere Mal erklärten die Kandidaten ihre bewusste Unterstützung für die Grünen. Es sei wichtig, sich zu positionieren. „Ich will gegen den Grünen-Shitstorm antreten“, meinte beispielsweise der 33-jährige Thomas Bertrand. Mit Lena Disch (37), Michael Birnbreier (35) und Klara Seiner (26) sind die ersten Listenplätze mit vergleichsweise jungen Kandidaten belegt.

Frauenquote mehr als erfüllt

Wie Bareis betonte, hat sich der Grünen Ortsverband außerdem der eigenen Vorgabe gestellt, mindestens 50 Prozent der Plätze mit Frauen zu besetzen. „Das Ziel haben wir mehr als erreicht und das unterscheidet uns glaube ich auch von anderen Listen“, so Bareis. 14 Kandidatinnen sind auf dem Grünen-Wahlschein vertreten, damit sind knapp zwei Drittel der Liste weiblich.

Unter den Bewerbern sind Selbstständige, Rentner, Lehrer und Landschaftspfleger. Die favorisierten Themengebiete der Kandidaten reichen von Natur- und Klimaschutz über Mobilitätswende bis hin zur Schulentwicklung. Oder um es mit den Worten von Rita Schneider-Bamberger zu sagen: „Die Zukunft meiner Enkel ist mir wichtig.“ Eifriges Nicken an den Tischen setzte ein, während eigens ausgelegte Saatkornpäckchen und grüne Servietten den weißen Tischdecken bunte Farbtupfen verpassten.

Was ist mit Markus Leser und Bianca Bittenbinder?

Einstimmig wählten die 16 stimmberechtigten Mitglieder des Ortsverbandes ihre Liste. Die Auszählung der geheimen Wahl übernahmen Bernd Zander und Markus Leser. Apropos Markus Leser: Sein Name und der von Bianca Bittenbinder fehlten auf dem Grünen-Wahlschein. Die beiden amtierenden Stadträte ließen sich nicht mehr zur Wahl aufstellen.

Übrigens: Die erste Nominierungsversammlung der Grünen, die eigentlich Ende Januar terminiert war, wurde bekanntlich verschoben, weil zeitgleich die Waldseer Demo gegen Rechtsextremismus anberaumt war. Am Donnerstagabend stand der Wahl aber nichts mehr im Wege. „Also lasst uns mit Elan und Zuversicht in den Wahlkampf starten“, stimmte Bittenbinder die Grünen auf die Zeit bis zum 9. Juni ein.

Die Liste der Waldseer Grünen

Das sind die Kandidaten der Grünen (nach Listenplatz): Für die Kernstadt: Lucia Vogel, Thomas Bertrand, Lena Disch, Michael Birnbreier, Klara Steiner, Jörg Kirn, Cornelia Kreissle, Peter Heffner, Veronika Degler, Stefan Lutz Wollin, Susanne Haug, Magdalena Eder, Rita Schneider-Bamberger

Für Reute-Gaisbeuren: Andreas Schuler, Hanna Vey-Fischinger, Ines Imst, Rainer Schmid, Angelika Jedelhauser

Für Mittelurbach: Anita Trunzer, Heinrich Henne, Katrin Messinesis

Für Haisterkirch: Sabine Streit

Für Michelwinnaden: -