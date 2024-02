Nach einem schweren Unfall im Mai 2019 hat kein Arzt mehr an Max Lenuweit geglaubt. Der leidenschaftliche Eishockeyspieler des EV Ravensburg lag über Monate beziehungsweise Jahre im Wachkoma. Doch Lenuweit ist - wie auch auf dem Eis - ein Kämpfer. Mit beinah übermenschlicher Unterstützung seiner Familie gelingt es dem heute 26-Jährigen, sich Stück für Stück zurück ins Leben zu mühen. Nun sucht er eine bezahlbare, barrierefreie Wohnung in Bad Waldsee oder Ravensburg.

Max Lenuweit und seine Familie blicken auf schwere Zeiten zurück. Der Verkehrsunfall des Sohnes hat das Leben der gesamten Familie auf den Kopf gestellt. Vom Bahnhof Bad Waldsee soll es für Max Lenuweit mitten in der Nacht zu einer Feier in Bad Schussenried gehen. Ein Bekannter fährt - doch er ist betrunken. Auf dem Weg knallt das Auto ungebremst auf einen Baum. Lenuweit sitzt auf der Rückbank, ist nicht angeschnallt und trägt lebensgefährliche Verletzungen davon.

Dieser Tag hat das Leben der Familie verändert

An die Nacht selbst kann sich Lenuweit, der bis dahin regelmäßig für die Jugendmannschaften und im Regionalligateam des EV Ravensburg auflief, nicht erinnern. Und auch an die folgenden Jahre hat der lebensfrohe Mann keine Erinnerung. „Ich weiß es nicht“, sagt er am Essenstisch sitzend und nimmt einen Schluck Wasser. Seine Mutter Ulrike weiß noch genau, wie morgens um 8.30 Uhr zwei Polizeibeamte klingeln und ihr die Nachricht des lebensgefährlichen Unfalls überbringen. „Es war schlimm, ganz schlimm. Da ist die Welt zusammengebrochen“, sagt die 60-Jährige und ergänzt: „Das verarbeitet man nie ganz.“

Die darauffolgenden Monate werden zur Zerreißprobe. Die Ärzte können sich Lenuweits Rückkehr ins Leben kaum vorstellen. Und so beschließt die Familie, nach Krankenhausaufenthalten in Ravensburg und Wangen, ihren Sohn in einer Spezialklinik in Allensbach behandeln zu lassen. Noch im Wachkoma befindlich, geht es für Lenuweit Anfang 2020 ins Elternhaus in Gaisbeuren.

Das Haus muss entsprechend umgebaut werden. Rollstuhlaufzug rein, sperrige Möbel raus. Viele Arbeiten stehen an - und die sind kostspielig. Umso dankbarer ist die Familie für die Spenden, die unter anderem auch von einer Spendenaktion von Erika und Rolf Vogt, den Eltern des Ex-Towerstar-Profis Stephan Vogt, am Ravensburger Weihnachtsmarkt gesammelt wurden.

Wie Eishockey bei der Genesung hilft

Ulrike Lenuweit kümmert sich aufopferungsvoll um ihren Sohn. An manchen Tagen wacht er auf, scheint sie wahrzunehmen. An anderen Tagen blickt er leer durch seine Mutter hindurch. Es sind belastende Jahre, Tränen und Verdruss bleiben nicht aus. Doch sie alle geben nicht auf. Max Lenuweit wird im Rollstuhl auf Sportplätze und vor allem ins Eishockeystadion nach Ravensburg mitgenommen.

Wir haben alles mit ihm gemacht und versucht, ihn so normal wie möglich zu behandeln, erklärt Ulrike Lenuweit.

Insbesondere die Besuche beim Eishockey scheinen Lenuweit Kraft zu verleihen. Mit großer Hingabe kümmern sich die Spieler der 1b-Mannschaft um ihren Max - und das seit dem Unfall. Besuche im Krankenhaus, Spaziergänge und regelmäßiges aufs Eis holen - mit Rollstuhl - machen Lenuweit deutlich, dass er weiterhin Teil der Mannschaft ist. Er wird zu Geburtstagen und Hochzeiten eingeladen. Zuletzt wies Stadionsprecher Marcus Haider vor einem Spiel darauf hin, dass Lenuweit gerade frei stehen konnte. Das Stadion jubelte und feierte ihn mit Sprechchören wie „Auf geht’s Max, kämpfen und siegen“. Diese Energie beflügelt den Rollstuhlfahrer nachhaltig.

Das Video dazu hat Mutter Lenuweit auf ihrem Handy. Max Lenuweit lächelt beim Anblick der Bilder. Dass er wieder derart am Leben teilhaben kann, ist ein „kleines Wunder“, wie Ulrike Lenuweit sagt. „Anfangs hätte keiner gedacht, dass wir einmal so weit kommen.“ An Sprechen war anfangs nicht zu denken, nun kann er ganz kurze Sätze sowie Ja und Nein artikulieren. Die Familie, der Eishockeyverein und natürlich Lenuweit selbst haben viel für die Genesung getan.

Die Suche nach einer geeigneten Wohnung

Inzwischen ist Lenuweit unter der Woche in einem Wohnheim eines Förder- und Betreuungsbereichs in Baindt untergebracht. „Doch dafür ist er mittlerweile zu fit“, erklärt Ulrike Lenuweit. Daher sucht die Familie nun eine bezahlbare, barrierefrei 3-Zimmer-Wohnung in Bad Waldsee oder Ravensburg. Warum drei Zimmer? Lenuweit würde dort mit einer Assistenzkraft wohnen und die Helferin oder der Helfer brauchen ein eigenes Zimmer. Idealerweise verfügt die Wohnung über eine begehbare Dusche und kostet nicht mehr als 1000 Euro Warmmiete pro Monat.

Mit der wohnlichen Selbstständigkeit soll auch die körperliche Selbstständigkeit weiter Einzug halten. Lenuweit will ins Fitnessstudio gehen, eine Reha machen und alles daran setzen, wieder - mit einer Gehhilfe - Laufen zu können. Und auch die Wiederaufnahme seiner Arbeit bei Nold in Gaisbeuren strebt der 26-Jährige an. Es stehen also weiter Herausforderungen an. „Keiner hatte große Hoffnungen, dass er sich so erholen wird. Aber es hat sich doch zum Guten gewendet“, sagt die Mutter, während Max Lenuweit lächelt.

Wer Max Lenuweit eine barrierefrei 3-Zimmer-Wohnung für 1000 Euro Warmmiete anbieten kann, darf sich gerne per Mail an die Redaktion wenden: [email protected]. Schwäbische.de leitet alle Angebote an die Familie weiter.