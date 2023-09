Matthias Deutschmann eröffnet „Kultur am See“

Kabarettist Matthias Deutschmann macht den Auftakt für das Herbstprogramm von „Kultur am See“. Auf der Bühne im Haus am Stadtsee zeigt er am Samstag, 30. September, um 20 Uhr sein neues Programm „Mephisto Consulting“. Damit begibt sich Deutschmann laut Ankündigung ins Kabarett abseits des Mainstream und sorgt für beste Unterhaltung. Mit seiner langjährigen Erfahrung auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum begeistert der 65-jährige Künstler regelmäßig sein Publikum. Begleitet wird Deutschmann von seinem Cello. Deutschmann erkennt auch die aktuellen politischen Zusammenhänge, denn er hat sich spezialisiert und das Thema Propagandafrüherkennung lässt ihn nicht ruhen, heißt es abschließend. Karten für die Veranstaltung gibt es bei der Tourist-Information, Ravensburgerstr.3, Bad Waldsee, telefonisch unter 07524 941342 und an allen Reservix Vorverkaufsstellen.