„Mary Poppins“ entführt in eine magische Welt

Die Tanzschule Gleis Eins aus Bad Waldsee präsentiert am Freitag, 21., und Samstag, 22. Juli, im Kurhaus in Bad Wurzach das Ballettstück „Mary Poppins“. Die Waldseer Tanzschule Gleis Eins, unter der künstlerischen Leitung und mit Choreografien von Simone Ebenhoch, präsentiert mit dem Ballettstück eine faszinierende Tanzvorstellung für Zuschauer jeden Alters.

Die moderne Inszenierung beeindruckt mit den tänzerischen Talenten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aller Altersgruppen — sogar die Jüngsten ab vier Jahren sind Teil der Aufführung. Inspiriert vom legendären Musical „Mary Poppins“ erzählt die Geschichte von einem geheimnisvollen Kindermädchen, das das Leben der Familie Banks auf den Kopf stellt. Mit Magie und einem sprechenden Regenschirm entführt Mary Poppins die Geschwister Jane und Michael Banks in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer. Zusammen mit Marys Freund Bert erleben sie wunderbare Momente, tanzen mit Flamingos und Rehen oder genießen ein Picknick mit quirligen Pinguinen. Inmitten dieser magischen Reise vermittelt Mary Poppins die Werte von Liebe, Zusammenhalt und der wertvollen Kindheit.

Zusätzlich entführt GleisEins die Zuschauer im zweiten Teil der Vorstellung in die Welt des HipHop und Contemporary Dance — eine Tanzshow voller Vielfalt und Kreativität. Die Aufführung findet im Kurhaus Bad Wurzach statt, da die Stadthalle Bad Waldsee derzeit für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird.

Die Vorstellung am Freitag ist bereits ausverkauft, für die Vorstellungen am Samstag, 22. Juli, um 15 Uhr und 19 Uhr, sind noch einige wenige Karten zum Preis von 15 Euro erhältlich. Kartenreservierungen per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07524/4093119, bitte mit Angabe der Kontaktdaten sowie der gewünschten Anzahl der Karten.