Mario Pfob wird neuer Vorsitzender

Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung der Jugendmusikschule Bad Waldsee wurde als neuer Vereinsvorsitzender einstimmig der 22–jährige Mario Pfob gewählt. Er folgt damit auf Peter Lutz, der nach über zwei Jahrzehnten Amtszeit nicht wieder als Vorsitzender kandidierte. Die Vorstandsmitglieder Alfred Maucher und Oberbürgermeister Matthias Henne würdigten die Leistungen von Peter Lutz für die Jugendmusikschule, die ohne sein Wirken ihrer Meinung nach nicht in einem so hervorragenden Zustand wäre, wie sie es ist.

Mit Mario Pfob als neuem Vorsitzenden kommt es zu einem Generationenwechsel in der Jugendmusikschule, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Pfob war und ist langjähriger Schüler der Jugendmusikschule und kennt sie damit aus der Perspektive eines Menschen, der ein Instrument lernt. Elf Jahre lang nahm er Klavierunterricht und aktuell lernt er Geige. Beruflich ist er als Daten–Spezialist bei der „Schwäbischen Zeitung“ tätig. Matthias Henne gratulierte Mario Pfob zu dessen Wahl und wünschte ihm viel Glück und Erfolg bei der neuen und anspruchsvollen Aufgabe. Für Kontinuität im Vorstand wird Alfred Maucher sorgen, der als Geschäftsführer einstimmig wiedergewählt wurde.

Zuvor stellte Maucher den Jahresabschluss 2022 und den Haushalt 2023 vor. Beides wurde einstimmig genehmigt. Obwohl die Finanzen der Jugendmusikschule geordnet sind, ist eine Erhöhung der Gebühren nach drei Jahren Konstanz in Höhe von rund 4,5 Prozent unumgänglich. Gestiegene Personal– und Sachkosten sind hierfür ursächlich, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Erhöhung wird mit neuem Schuljahr ab Oktober wirksam.

Mit großer Freude vernahmen die Mitglieder den Jahresbericht des Schulleiters Ulrich Triebel. Nach schwierigen Jahren bewegt sich die Schülerzahl jetzt wieder auf dem Niveau vor Corona. Auch sonst konnte Triebel von zahlreichen Aktivitäten berichten. Erfreulich sind nach seiner Einschätzung die vielen Konzerte und Auftritte bei Veranstaltungen, durch die die Jugendmusikschule in der Öffentlichkeit ständig präsent ist. Nicht zu vergessen ist aber der Unterricht durch die engagierten und hoch qualifizierten Lehrerinnen und Lehrer, bei denen sich der Schulleiter für ihre Arbeit bedankte. So geht die Jugendmusikschule zuversichtlich in das nächste Schuljahr, das etwas ganz Besonderes bringen wird: Nächstes Jahr wird sie ihr 50–jähriges Jubiläum feiern.