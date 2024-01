Mann wird mit Messer und Holzlatte verletzt

Eine Holzlatte, Messer und Pfefferspray waren die Tatwaffen bei einem heftigen Streit vergangenen Montagnachmittag in einer Asylbewerberunterkunft in der Schützenstraße in Bad Waldsee. Ein 41-Jähriger wurde von Mitbewohnern angegriffen und verletzt.

Laut Polizeiaussage war es zwischen dem Mann und zwei 24- und 29-jährigen Mitbewohnern zum Streit gekommen. Mit Messer und Holzlatte gingen diese auf ihn los. Dieser erlitt unter anderem Schnittverletzungen und konnte aus dem Gebäude flüchten. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei, die die beiden Täter vorläufig festnahm.

Laut Polizeiaussage konnten die Beamten Messer und Pfefferspray sicherstellen. Bei der Durchsuchung fanden sie im Zimmer des 24-Jährigen Betäubungsmittel. Der 24-Jährige hat nun darüber hinaus mit einer Strafanzeige wegen Drogenbesitz zu rechnen. Das 41 Jahre alte Opfer wurde in einer Klinik ambulant behandelt, konnte aber am selben Abend entlassen werden.