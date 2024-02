Völlig das Maß scheint ein stark alkoholisierter Mann bei der Hausfasnet in Bad Waldsee verloren zu haben. Nachdem ein 27-jähriger Mann scheinbar grundlos ein Pärchen angepöbelt hatte, rückte die herbeigerufene Polizei an. Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, wollte der Mann seine Personalien nicht preisgeben. Er ging sogar soweit, dass er den Polizeibeamten bei der darauf folgenden Untersuchung in den Oberschenkel zu beißen versuchte. Die Nacht verbrachte er in Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wird Anzeige erstattet. Die Ermittlungen stehen laut Auskunft des Polizeipräsidiums Ravensburg aus.