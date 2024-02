Mann fährt nach handgreiflichem Streit alkoholisiert

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen laut Polizei auf einen 60-Jährigen nach einem handgreiflichen Beziehungsstreit am Dienstagmorgen zu. Der Mann geriet mit seiner ehemaligen Partnerin bereits gegen 5.30 Uhr in einem Teilort in zunächst verbalen Streit. Die hitzige Auseinandersetzung eskalierte, woraufhin der 60-Jährige die Frau geschubst, geschlagen und getreten haben soll.

Im Anschluss fuhr er mit seinem Pkw von dannen und konnte von der Polizei kurz nach 7.30 Uhr angetroffen werden. Da ein Alkoholtest rund 1,5 Promille ergab, musste der 60-Jährige die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten.

Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.