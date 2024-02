Make-Up, Philosophie und Kindernotfälle

Die Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee startet mit spannenden Angeboten in den Frühling. Wenn nicht anders angegeben, finden die Kurse bei der VHS, Klosterhof 2, statt. Die Anmeldung erfolgt jeweils entweder per Mail an [email protected] oder unter vhs.bad-waldsee.de.

Um Make-Up-Kniffe für Best Ager geht es bei Carolin Buchs am Donnerstag, 14. März, von 18.30 bis 21 Uhr. In diesem Workshop nehmen sich die Teilnehmerinnen Zeit für die Pflege und speziellen Bedürfnisse reiferer Haut und sie lernen, mit welchen Kniffen sie sich optimal schminken können. Mit Anmeldung, die Teilnahme kostet 24 Euro.

Philosophie am Morgen gibt es am Freitag, 15. März, von 8 bis 9.15 Uhr in der Stadtbuchhandlung in Bad Waldsee, Ravensburger Straße 5. In der Reihe wird den Teilnehmern kostenlos ein kleiner Impuls mit in den Tag gegeben, der sie begleitet und sie inspirieren soll. An drei Terminen referieren unterschiedliche Menschen zu verschiedenen Themen. Im ersten Termin wird mit Beate Scheffold, Leiterin der VHS, über die Frage „Wann ist der Mensch gut?“ diskutiert. Um eine kleine Spende für die Verpflegung wird gebeten. Mit Anmeldung, die Teilnahme ist kostenlos.

Einen Erste Hilfe Fresh-Up-Kindernotfälle-Kurs bietet das DRK Ravensburg am Montag, 18. März, von 8.30 bis 12 Uhr. Der Kurs wendet sich an Eltern, Großeltern, Erzieher und an alle, die mit Kindern zu tun haben. Bei dieser Auffrischung werden ihnen in kompakter Form die wichtigsten Maßnahmen bei Kindernotfällen erklärt und praktisch geübt. Damit Unfälle gar nicht erst passieren, werden im Kurs außerdem besondere Gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und vorbeugende Maßnahmen nahegebracht. Mit Anmeldung; Mit Anmeldung, die Teilnahme kostet 35 Euro.

Irene Bänsch beschäftigt sich am Montag, 18. März, von 19 bis 20.30 Uhr mit dem Thema Gemmotherapie - die Heilkraft der Pflanzenknospen. Die vitale Lebenskraft in den Knospen stärkt die Vitalität und Gesundheit. Gemmomazerate finden bei einer Vielzahl von Befindlichkeiten Anwendung und können unterstützend eingesetzt werden. Die Teilnehmer erfahren, wann die Knospen gesammelt werden, wie sie das passende Mittel finden und die zehn wichtigsten Pflanzen in der Gemmotherapie werden vorgestellt. Irene Bänsch ist zertifizierte Aromaexpertin und zertifizierte Allgäuer Wildkräuterführerin. Mit Anmeldung, die Teilnahme kostet 13 Euro.

Mit dem Thema „Kuhstall, Kinder, Küche, Kirche“ beschäftigen sich die Teilnehmer am Freitag, 5. April, von 14 bis 16 Uhr im Bauernhausmuseum in Wolfegg. Begleitet von Beate Scheffold geht es um den Semesterschwerpunkt „Familiengeschichten“. Im Mittelpunkt stehen die Frauenwelten der bäuerlichen Bevölkerung. Mit Anmeldung, die Teilnahme kostet 15 Euro.