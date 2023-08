50 Jahre Landkreis Ravensburg feiert Landrat Harald Sievers mit den Bürgern der Region. Anlässlich dieses Jubiläums fuhr er in der vergangenen Woche einmal durch den kompletten Landkreis von Isny bis Altshausen. Am Freitag stand die letzte Etappe von Bad Waldsee nach Altshausen an.

Auf halber Strecke wurde dabei der gerade frisch fertiggestellte Radweg von Tannhausen nach Haslach eingeweiht. Zur Freude der Dorfgemeinschaft. Die fehlende Anbindung von Haslach Richtung Bad Schussenried sorgt unterdessen aber noch für Gesprächsstoff.

Jubiläumsradroute: 187 Kilometer vorbei an den Highlights des Landkreises

187 Kilometer, einmal um den gesamten Landkreis führt der sogenannte Jubiläumsradweg. „Anlässlich unseres 50–jährigen Geburtstages wollen wir die Radkultur im Landkreis fördern“, so Sievers, der an diesem Tag mit rund 30 Interessierten Bürgern, Vereinsvertretern und Kreistagsmitgliedern die letzten 25 Kilometer der Jubiläumsroute fährt. Sie führt von Ravensburg, über Wangen, Isny, Leutkirch, Bad Waldsee bis nach Wilhelmsdorf.

Tobias Wedi, Radverkehrsbeauftragter des Landratsamts Ravensburg, hat die insgesamt fast 190 Kilometer lange Tour ausgearbeitet. Sievers habe ihm einige Eckpunkte für die Planung vorgegeben: „Für die Detailplanung hatte ich aber freie Hand“, erzählt der begeisterte Radfahrer. Das Logo des 50–Jahr–Jubiläums weißt den Radfahrern zukünftig den Weg, vorbei an den „Highlights des Kreises“, wie Planer Wedi betont.

Neuer Radweg für die Gemeinden Tannhausen und Haslach

Auf halbem Weg nach Altshausen wartete im Dorfgemeinschaftshaus von Tannhausen dann eine kleine Stärkung auf die fleißigen Radler, von denen die meisten mit elektronischer Unterstützung angetreten waren. Eigentlicher Grund des Stopps war jedoch die Einweihung des neuen Radwegs von Tannhausen nach Haslach. Schon lange war es Wunsch der beiden Gemeinden parallel zur, für Radfahrer gefährlichen, Kreisstraße 8034 einen eigenen Radweg zu bekommen. 2016 habe man dann die frohe Botschaft erhalten, dass man priorisiert werde, heißt es beim Empfang des Landrates.

Radweg kostete 1,4 Millionen Euro

Dieser dankt den Beteiligten Firmen, Grundstücksbesitzern und engagierten Bürgern der Gemeinde, ohne die „ein solches Projekt nicht realisierbar wäre“. 1,4 Millionen Euro hat der knapp 1,8 Kilometer lange Radweg zwischen Tannhausen und Haslach gekostet. Gut 800.000 Euro gab es als Förderprämie vom Bund.

Für mich ist das nicht zu Ende gedacht. Bruno Sing

Die fehlenden 600.000 Euro teilten sich die Gemeinde Aulendorf und der Landkreis. Für Landrat Sievers ist es in diesem Jahr bereits die dritte Radwegseinweihung. „Pro Jahr schaffen wir zwei bis drei Kilometer. In diesem Jahr waren es schon etwas mehr“, erzählt Sievers, der, wie er es aus seiner Heimatstadt Münster nicht anders kennt, im Alltag so gut wie alles mit dem Rad erledigt.

Neben viel Lob gibt es auch Kritik am neuen Radweg

„Zwei bis drei Kilometer Radweg pro Jahr als Erfolg hochzujubeln“, das sei eigentlich ein „Armutszeugnis“ findet dagegen Bruno Sing, seit 1999 Kreisrat für die Grünen: „Um unsere Ziele im Radverkehr zu erreichen bräuchten wir 15 Kilometer“, so der ehemalige Aulendorfer Stadtrat. Auch am neu eingeweihten Radweg übt er Kritik: „Für mich ist das nicht zu Ende gedacht. Was mache ich, wenn ich in Haslach bin und weiter möchte?“, fragt der 63–Jährige. Wer von Haslach aus weiter Richtung Bad Schussenried möchte, dem fehlen 500 Meter Radweg, so Sing.

Worauf es ankommt beim Ausbau des Radverkehrs

Problematisch für den Landkreis beim Ausbau des Radverkehrs sei, neben den begrenzten finanziellen Mitteln, immer wieder an die entsprechenden Grundstücke zu kommen. Nicht selten müsse hier mit den Landwirten, denen ein Großteil der Flächen im Landkreis gehört, hart verhandelt werden, ehe diese bereit seien, Grundstücke zu verkaufen.

Etwas anders sieht das Willi Deffa. Er ist Landwirt und hat durch den Verkauf seines Grundstücks dazu beigetragen, dass der neue Radweg von Tannhausen nach Halslach Realität wurde: „Für uns Landwirte müssen einfach die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn man mir den Radweg direkt vor die Hofeinfahrt bauen möchte, ist doch klar, dass ich mich dagegen wehre“, so der ehemalige Schweinehalter. „Wenn beide Seiten aufeinander zukommen, bekommt man das aber hin“, betont Deffa. Viel Geld gebe es beim Verkauf allerdings nicht. Der Landkreis habe da einen klaren Preiskatalog. „Viel Verhandlungsspielraum haben die Landwirte da nicht“, so Deffa.