Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „vor.Ort“ des Grünen Landesverbands ist Staatssekretär Andre Baumann aus dem Umweltministerium bei Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Wangen zu Gast. Gemeinsam mit der Grünen Landtagsabgeordneten Petra Krebs wird er über die Arbeit der Landesregierung sowie die aktuellen politischen Herausforderungen in Baden–Württemberg sprechen und vor Ort mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Die öffentliche Veranstaltung findet am Donnerstag, 21. September, um 19.30 Uhr in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee, Frauenbergstraße 15, statt.

Bei der Veranstaltung mit Schwerpunkt auf das Thema „Landwirtschaft zwischen Energiegewinnung und Lebensmittelerzeugung“ wird außerdem der Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg, Walter Göppel, über die derzeitige Energieerzeugung im Landkreis Ravensburg und die vorhandenen Potenziale sprechen. Hubert Bernhard, der in Kressbronn eine Agri–PV–Anlage betreibt, wird über die Vor– und Nachteile dieser Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen sprechen. Anschließend werden die Referenten noch für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen.