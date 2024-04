LAC Essingen sichert sich drei Silbermedaillen

Viele Hunderte Teilnehmer, darunter auch Athleten des LAC Essingen, haben die Reise nach Bad Waldsee auf sich genommen, um bei der Medaillenvergabe der baden-württembergischen Crossmeisterschaften ein Wörtchen mitzureden. Daher konnte man neben einer guten Organisation auch einen anspruchsvollen Rundkurs erwarten.

Eine anspruchsvolle Strecke

Auf einer großen Wiese waren ein Rundkurs mit 1750 Meter abgesteckt. Abhängig von den Altersklassen der Athleten mussten diese Runden mehrmals gelaufen werden. Auf den Rundkursen wechselten sich Passagen, bei denen es bergauf und bergab ging, ab. Dabei gab es ständige Richtungswechsel. Die zwei Steigungen auf dem Rundkurs forderten von den Startern alles ab. Das Team des LAC Essingen hatte sich sehr gut auf die Bedingungen eingestellt und sicherte sich dreimal Edelmetall.

Finja Gügel kann sich gut in Szene setzen

Beim Team des LAC Essingen machten die Altersklasse der weiblichen Jugend U18 über 3,5 Kilometer den Auftakt. Finja Gügel und Saskia Zeller konnten sich über die zwei Runden, zur Freude ihres Trainers Jürgen Kennert, gut in Szene setzen. Gügel lief als Siebte auf das Podium und die Mehrkämpferin Saskia Zeller konnte bei ihrer Crosslaufpremiere als Zwölfte auch in dieser Disziplin ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen.

Acht Starter in der Altersklasse 60+

Gleich mit acht Startern gingen die Essinger in der Altersklasse M60+ an den Start. Rainer Strehle (M60) und Thomas Jäger (M65) konnten lange in der Spitzengruppe mitlaufen. Am Ende fehlte Strehle als Vierter 13 Sekunden auf Bronze. Besser lief es für Thomas Jäger, der sich die Silbermedaille in seiner Altersklasse sicherte. Damit hatten die beiden Essinger großen Anteil am Gewinn der Silbermedaille im Team M60+, das mit „Emma“ als Achter in der Altersklasse zur baden-württembergischen Vizemeisterschaft lief.

Der Älteste des Teams sichert sich Bronze

Der Älteste des Teams, Ernst Wolf (M75) setzte seine Erfolgsserie bei Landesmeisterschaften fort und sicherte sich die Silbermedaille. Zusammen mit Kurt Weinmann (M60) auf dem zehnten Platz und Günther Maslo (M70) auf dem vierten Platz seiner Alterskasse, erreichte er noch den fünften Platz in der Teamwertung der M60+. Franz Marschik (M65) als Zehnter und Albert Bartle (M60) auf dem elften Platz untermauern die geschlossene Mannschaftsleistung.

In der Altersklasse M35 bis M45 mussten die Essinger ihre Medaillenambitionen aufgrund zahlreicher krankheitsbedingter Absagen begraben. So vertrat als einziger Starter Davide Romane die Essinger Farben. Nach sechs Runden und insgesamt 9,3 Kilometer konnte sich Davide Romano in der Altersklasse M35 den zehnten Platz sichern.

Wolfgang Schmidt (M60) nutzte die schnelle und flache Strecke in Calw über die Distanz von zehn Kilometern zu einer neuen persönlichen Laufzeit. In 38:21 Sekunden verbesserte der Essinger seinen bestehenden Vereinsrekord und stürmt in der aktuellen Deutschen Bestenliste auf den vierten Platz.