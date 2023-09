Seit rund einer Woche klagen Vodafone–Kunden rund um Bad Waldsee über schlechtes oder gänzlich ausgefallenes Netz. Etliche Waldseer können also nicht problemlos telefonieren oder ins Internet. Der Grund für den Vodafone–Ausfall mutet indes kurios an, wie eine Recherche der „Schwäbischen Zeitung“ ergeben hat.

Ausfallgrund: das Wetter

Vodafone–Sprecher Volker Petendorf bestätigt auf SZ–Nachfrage, dass das Netz des Mobilfunkanbieters seit dem 3. September fehleranfällig ist. Grund ist das hochsommerliche Wetter.

„Die örtliche Mobilfunkstation arbeitet insbesondere an heißen Tagen nicht immer in der gewohnten Qualität.“ Vodafone-Sprecher Volker Petendorf

„Sie fällt immer wieder zeitweise aus“, berichtet Petendorf. Und wenn diese Station teilweise ausfällt, können die Vodafone–Kunden eben nicht mobil telefonieren und auch keine mobilen Datendienste nutzen.

Das Problem ist dem Netzanbieter also bekannt. Doch was wird dagegen unternommen? Die Kunden können sich schließlich nicht darauf verlassen, dass der Herbst und die damit verbundenen niedrigeren Temperaturen die Sache schon lösen wird. „Um diese sporadischen Störungen zu beseitigen, muss die gesamte Klimatechnik dieser Richtfunkstation in luftiger Höhe komplett erneuert werden“, erklärt Petendorf und zeigt damit die Lösung des Problems auf.

Wann wird die Klimaanlage repariert?

Unweigerlich stellt sich den leidgeplagten Kunden die nächste Frage: Wann wird Vodafone die Klimaanlage der Mobilfunkstation reparieren? Wie der Vodafone–Sprecher erläutert, sind diese Arbeiten in Planung. Die Ausführung sei allerdings sehr aufwändig. Der Grund: In der luftigen Höhe ist ein Baukran zwingend erforderlich.

Es wird also noch etwas Zeit vergehen, bis die praktischen Reparaturarbeiten starten können. „Unser örtlicher Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor.“ Zunächst standen „umfangreiche Messungen aller Netzelemente und eine genaue Bestandsaufnahme bei mehreren Vor–Ort–Terminen“ an. Dabei sei die Ursache der zeitweisen Störungen ermittelt worden. Aktuell werde das Reparaturkonzept erstellt — und zwar unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften sowie der Verfügbarkeit von Baumaterialien, Netzelementen und Technik–Experten, die in luftiger Höhe zum Einsatz kommen.

Vodafone–Kunden müssen sich noch gedulden

„Nach aktuellem Stand werden die finalen Reparaturarbeiten vor Ort in etwa 14 Tagen durchgeführt werden können“, erklärt Petendorf. Die Vodafone–Kunden müssen demnach noch etwas Geduld aufbringen. „Wir bitten die betroffenen Kunden bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, so Petendorf abschließend.