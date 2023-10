Eine einzige Wortmeldung hat es bei der Bürgerfragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegeben ‐ die hatte es aber in sich. Ein Waldseer beschwerte sich, von Oberbürgermeister Matthias Henne beschimpft worden zu sein. So reagierte das Stadtoberhaupt auf den öffentlichen Vorwurf.

Der Waldseer Bürger kam in der Sitzung auf die neuen Internetseiten der Stadt zu sprechen und erklärte, dass er sich intensiv mit dem Online-Auftritt beschäftigt habe. Er bezeichnete sich selbst als Experte auf diesem Gebiet und wollte daher ein persönliches Gespräch mit dem Oberbürgermeister führen. Henne habe das abgelehnt und „mich beschimpft, in einer Art, die mich betroffen gemacht hat.“ Der Waldseer forderte das Stadtoberhaupt während seines Wortbeitrags zu einem persönlichen Austausch auf.

Aufgebrachter Waldseer meldet sich zu Wort

OB Henne ließ den Senior aussprechen und antwortete ruhig, dass er den städtischen Mitarbeitern mangelnde Kompetenz auf diesem Gebiet vorgeworfen habe. „Ich habe Sie nicht beschimpft, mich nur über Ihre unverschämte Art gewundert und das habe ich Ihnen am Telefon auch so gesagt.“ Der Bürger rief nach vorn, dass er das als Beschimpfung aufgefasst habe. Unbeirrt fuhr Henne fort und ließ wissen, dass er den Waldseer an seine Mitarbeiter verwiesen habe, die in puncto städtischer Homepage mehr im Thema seien und seine Anregungen an dieser Stelle besser aufgehoben seien.

Mit dieser Antwort schien der Waldseer nicht zufrieden und wollte wohl unbedingt persönlich mit dem Oberbürgermeister über die Internetseiten sprechen. „Sie haben mir immer noch keinen Gesprächstermin angeboten“, sagte der Waldseer energisch. Henne verwies neuerlich auf einen Termin mit seinen Mitarbeitern, die für ein Treffen bereit wären. „Mir ging es um den Umgang und Ton in Ihrer E-Mail“, sagte Henne sachlich nüchtern in Richtung des Seniors.

So ging es am nächsten Tag weiter

Wie Schwäbische.de erfahren hat, gab es einen Tag nach der Gemeinderatssitzung ein weiteres Telefonat zwischen dem Waldseer und dem OB. Der Mann wird sein Anliegen gegenüber Mitarbeitern der Stadtverwaltung vorbringen können.