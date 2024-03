Kunstausstellung der Döchtbühlschüler

Das Museum im Kornhaus eröffnet die Sommersaison am Ostersonntag wieder mit einer Schülerausstellung, nachdem in den letzten Jahren auf dieses beliebte Format corona-bedingt verzichtet werden musste. Beteiligt sind in diesem Jahr nicht weniger als rund 190 Schüler aller Schulen des Schulzentrums auf dem Döchtbühl. Die Arbeiten wurden von den Schülern in einem Workshop unter Anleitung der Lehrer sowie Studierenden der PH-Weingarten geschaffen. Es wurde Objekte gebaut, es wurde gemalt und gezeichnet. Trickfilme wurden produziert und sogar ein eigenes Theaterstück wurde geschrieben und gefilmt. Jede Menge Abwechslung also. Titel der Ausstellung ist der vielversprechende Satz: „Ein offenes Geheimnis“ Dauer der Ausstellung: Sonntag 31. März bis Sonntag 14. April; Öffnungszeiten: Freitag, Samstag und Sonntag von 13.30 bis 17.30 Uhr. Öffentliche Finissage am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr im Kornhaus. Am Ostermontag ist geschlossen.