Jacqueline Wolff aus Bad Waldsee zeigt ab Sonntag, 7. April, farbenfrohe Arbeiten im Wohnpark am Schloss. Der Titel ihrer Ausstellung im Foyer lautet: „Kunst über, unter und mit Wasser - Leben spendendes Element & lebendige Farbwelten am Wasserschloss“. Die Vernissage für Bewohnet der Seniorenwohnanlage und Besucher von außerhalb beginnt um 16 Uhr. Für Musik, Reden und ein Glas Sekt ist gesorgt, heißt es in der Ankündigung.

Die Aquarelle der Designerin Jacqueline Wolff zeigen eine Themenwelt aus Pflanzen und Tieren, die im vergangenen Jahr bei einem Aufenthalt auf Lanzarote entstanden sind. Ihre Acryl-Kunstwerke erstrahlen in intensiven Farben und die Motive geben den Blick frei auf die Schönheit und Vielfalt der Natur.

Jacqueline Wolff möchte mit ihren Kunstwerken „positive Emotionen“ wecken und dazu anregen, sich selbst und die Umwelt mit Liebe zu betrachten, heißtes in der Ankündigung weiter. „Meine Kunst soll somit auch zur Verbesserung des individuellen Wohlbefindens beitragen“, sagt sie. Bekanntlich empfindet der Mensch bei lebendigen, fröhlichen Farben pure Lebensfreude und Glück.

Nicht zuletzt vermitteln die Kunstwerke von Jacqueline Wolff, die Fördermitglied der Umweltschutzorganisation WWF ist, auch eine Botschaft des Engagements für den Erhalt der Artenvielfalt und der natürlichen Ressourcen. „Durch die Verbindung von Kunst und Umweltschutz inspirieren diese Gemälde die Betrachterinnen und Betrachter dazu, sich für den Schutz unserer wertvollen Natur einzusetzen“, sagt Jacqueline Wolff, die ihre Arbeiten schon mehrfach öffentlich präsentierte.

Deshalb malt sie bewusst mit hochwertigen, langlebigen und wasserbasierenden Farben in Acryl- und Aquarelltechnik. Im Gegensatz zu lösungsmittelhaltigen Farben werden hier weniger giftige Chemikalien und Lösungsmittel zur Herstellung und Reinigung benötigt. „Da die Farben hauptsächlich auf Wasser basieren und sehr ergiebig sind, wird die Umweltbelastung reduziert“, betont Jacqueline Wolff.