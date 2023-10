Es sei ein Programm mit Workshopcharakter, erläuterte Matthias Deutschmann den rund 130 Besuchern, die zum Auftakt der Herbstreihe von Kultur am See am Samstagabend ins Haus am Stadtsee gekommen waren. Der Programmname „Mephisto Consulting“ blitzte zwar temporär im Laufe des Abends auf, aber letztendlich schüttete Deutschmann eben ein Füllhorn an tiefschürfenden politischen Fiesheiten über die Besucher aus.

Eine Struktur war schwer erkennbar

Ein Autoscooter auf dem Rummelplatz scheint durchaus geeignet, den Charakter von Deutschmanns Programm zu beschreiben. Es gab ein klar abgegrenztes Areal des tendenziell links orientierten politischen Kabaretts, in dem es nur so drunter und drüber ging. Ein System oder eine Struktur war schwer erkennbar. Allerdings gab es ab und an gewaltige Gedankenzusammenstöße und von Erkenntnis erfüllte Lacher fehlten genauso wenig. Oft mit nur wenigen Sätzen riss Deutschmann ein Thema an und überließ es dann dem aufmerksam folgenden Zuhörer den finalen Satz zum Thema selber zu denken ‐ und der war in den meisten Fällen scharfzüngig und böse. War der Groschen gefallen, gab es entweder begeistertes Lachen ob der erlangten Erkenntnis oder betroffene Ruhe im Saal, denn einen Anspruch an Political Correctness war Deutschmann fremd.

Angesichts der Genderdiskussionen verzichtete er in seiner Begrüßung auf „Damen und Herren“, da voreilige sexuelle Festlegungen nicht mehr angesagt seien. Schon Quizurgestein Robert Lemke stellte in seiner Fernsehshow die brandaktuelle Frage „Wer bin ich“, ohne dabei die Vielfalt von LGBTQIA+ im Blick zu haben. Überhaupt, Minderheiten in Deutschland mit Sternchen zu markieren ‐ Deutschmann gab dies arg zu denken. Wenn es manchmal etwas länger dauerte bis der Groschen fällt, freute sich Deutschmann und bekennt „ich mag so Assoziationen, wo nicht alle mitkommen“.

Die Deutschländer sind Würstchen

Bei den Diskussionen um eine deutsche Nationalhaltung hingegen holt er etwas weiter aus und blickt auf die Geschichte. Deutschland habe es im 19. Jahrhundert noch nicht gegeben, nur Königreiche wie Bayern, Württemberg oder Herzogtümer wie Baden. Deutsche seien nach ihrer gemeinsamen Sprache benannt, nicht nach einem Land, sonst hießen sie Deutschländer, das aber sind Würstchen im Glas, erläutert Deutschmann.

Willy Brandt wollte mehr Demokratie wagen. Gerhard Schröder wollte mehr Volkswagen, so Deutschmann. Mit diesem stünden wir heute vor der Ampel und wenn die Ampel erlischt, dann gelte wieder rechts vor links. Und dann streicht Deutschmann wieder mit seinem Bogen über das Cello und entlockt diesem apokalyptische Klänge.

Wissenschaftler bescheinigten Homo sapiens einen durchsetzungsstarken Sexualtrieb und Deutschmann attestierte den Waldseer Besuchern am Ende des Schlussapplauses einen starken Lebenswillen.