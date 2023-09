Die Begeisterung kennt keine Grenzen. Von „Ich bin total geflasht“ (Malerin Sandra Müller) bis zu „super, ganz genial“ (Radfahrer Petra und Andreas Schick aus Kißlegg) hört man während der „Umanand“-Fahrradtour mit etlichen Musik–, Kunst– und Kulturangeboten entlang der Strecke nur Lob. Dem Organisationsteam ist mit der dritten Auflage ein großer Wurf gelungen.

Vor allem Paare, Familien und Cliquen unterwegs

Angesichts der abwechslungsreichen Auswahl von Kunstschaffenden aus allen Genres, einer 35 Kilometer langen Schleife durch die liebliche oberschwäbische Landschaft und strahlendem Sonnenschein ließen sich die Radfahrer nicht lange bitten.

Carmen Lück mit ihrem Akrobatik-Gerät, dem sogenannten Cyr Wheel, wurde 2018 Weltmeisterin in dieser Disziplin. Bei „Umanand“ zeigte sie ihr Können in Dinnenried. (Foto: Dietmar Hermanutz )

Schlag 14 Uhr tauchten an den Kulturstationen die Radler auf, und die Kunstschaffenden begannen mit ihren Vorführungen oder standen für Gespräche zur Verfügung. Fuhr man dann die Rundtour entgegen dem ausgeschilderten Streckenverlauf, so verging kaum eine Minute, in der einem nicht Radfahrende entgegen kamen. Dabei fiel auf, dass es so gut wie keine Single Radfahrer gab. Familien, Paare, Cliquen aller Altersklassen — alle waren sie gut gelaunt unterwegs.

Akrobatik begeistert eine Soloradlerin besonders

Eine der wenigen Soloradlerinnen auf der Strecke war Trudi Altmann aus Bergatreute. In Hittelkofen, im Biergarten des Gasthauses Rose erzählte sie von ihren Highlights auf dem bereits zurückgelegten Streckenabschnitt: Das waren die Akrobatikvorführungen in Bergatreute und Reute. Im Biergarten spielte währenddessen der Aulendorfer Musiker Andreas Herkommer mit seiner Akustikgitarre Pop– und Rocksongs. Altmann war auch schon bei den beiden ersten „Umanand“-Veranstaltungen mitgeradelt. Sie ist begeistert, dass Radfahren und Kultur miteinander verknüpft werden.

Lilian Grace am Vertikaltuch in Bergatreute. (Foto: Dietmar Hermanutz )

Für die Akrobatikvorführungen hatte Lilian Grace hatte auf dem Dorfplatz in Bergatreute einen großen Dreibock aufgebaut, an dem ein Vertikaltuch aufgehängt war. Rund 40 Radler saßen im Kreis und bestaunten die kraftvolle und atemberaubende Akrobatik, der jungen Künstlerin in luftiger Höhe.

Auch Ländler und Hausmusik sind zu hören

Ein weiteres akrobatisches Highlight war das Theatro Artistico, das in Dinnenried beim Rotary Club Bad Waldsee–Aulendorf zu Gast war. Carmen Lück beeindruckte die Zuschauer mit einer tempogeladenen Vorführung mit dem Cyr Wheel, einem Akrobatikgerät, das zwar dem Rhönrad ähnelt, aber nur aus einem einzigen großen Stahlring besteht. Im Wechsel mit der Akrobatik sang Franziska Zimmermann mitreißende Musicalhits, denen die Radfahrer konzentriert zuhörten.

Bei den drei Musikern von „Do simmer“ beim Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren hingegen war humorige musikalische Unterhaltung angesagt. Mit steirischer Harmonika, Bass und Gesang kamen Ländler und Hausmusik zum Vortrag. Auf die Frage nach der Herkunft des Trios antworteten sie selbstredend „Mir sind von do“, und sie hätten spontan Lust gehabt, einfach mal bei „Umanand“ mitzumachen.

Zeit für Gespräche und Erklärungen zur Kunst

Nebenan im Schatten hat Georg Glettler sein Freiluftatelier aufgebaut. Der Bildhauer und Workshopleiter meißelte gerade zusammen mit Christa Joas aus Ravensburg an einem kleinen Stück Laaser Marmor, den die Radfahrerin dann mit auf die weitere Tour nahm. Zu den Künstlern der darstellenden Kunst gehört auch Sandra Müller aus Bad Waldsee, die erstmals bei „Umanand“ ausstellte. In ihren Werken geht es um die Wahrnehmungen, erläuterte sie einer interessierten Mutter und deren Tochter.

Müller hatte mit der enormen Resonanz nicht gerechnet und freute sich an den vielen Gesprächen. Das Format „Umanand“ mache Kunst und Kultur einem ganz anderen Personenkreis zugänglich, als dies sonst bei klassischen Veranstaltungen üblich sei, erklärte Müller. Sie ist auch im Vorbereitungsteam von „Umanand“ aktiv, genauso wie Hans Ehinger. „Eine Veranstaltung mit Radtour und Kulturstationen entlang der Strecke ist einmalig in Deutschland“, sagt er. Etwas Vergleichbares gebe es nur in Holland, erklärt Ehinger stolz.

Bratwurst, Kaffee und Kuchen stehen ebenfalls hoch im Kurs

Ebenfalls eine Rarität ist „Bernies Beste Thüringer Bratwurst“, die er von einem mobilen Fahrradgrill aus verkauft. Er hat sich auf einer Picknickwiese direkt am Urbach platziert. Die Stimmung war äußerst entspannt zwischen den Stahlrosen von Piepe Hawran und der geknüpften Landart aus Naturmaterialien von Elisabeth. Passend zu den hochsommerlichen Temperaturen gab es in Mittelurbach brasilianische Musik von der Gruppe Sambinha zu hören.

Solo und mitten im Tannenbühlwald hingegen hatte sich Marius Held platziert, der für die Radler mit seinem Dudelsack „Scotland the brave“ spielte. Dass die Strecke direkt durch Giesenweiler führte und als Künstler das Ponticelli Ensemble aufspielte, waren für die Betreiber des Ährenhofs glückliche Umstände, erklärten Johannes und Franziska. Der Andrang war enorm. Rund 75 Fahrräder parkten auf dem Bauernhof, auf dem es das komplette Verpflegungsprogramm vom Burger über Eis zu Kaffee und Kuchen gab.

Etwas außerhalb von Giesenweiler stand der Waldseer Künstler Richard Allgaier, der sich intensiv mit dem Thema Radfahren beschäftigte. Inspiriert von den Farben der Radlertrikots erschuf er Bilder mit Fahrradmotiven.