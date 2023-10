Kürbis-Kunst vom Feinsten können Bürger und Gäste der Kurstadt derzeit im Vorgarten von Stefan Böck in der Waldseer Wettgasse 9 bewundern: Mit Hilfe von Küchenmesser und Skalpell hat der gelernte Schreiner fünf Kürbisse sehr filigran bearbeitet und historische Gebäude wie Rathaus, Spital, Kornhaus, Wurzacher Tor und Pfarrkirche St. Peter heraus geschnitzt. Zwei weitere Kürbisse verzierte der 41-Jährige mit dem kommunalen Werbespruch „Bad Waldsee tut gut“.

Grazile Handwerkskunst

Seit drei Jahren beschäftigt er sich jeden Herbst mit diesem orangefarbenen Fruchtgemüse, aus dessen „Innenleben“ er als Hobbykoch feine Suppen kocht. Doch bevor er sich den Kürbissen kulinarisch zuwendet, geht es an die Handwerkskunst, auf die sich Böck offenkundig hervorragend versteht. Bewaffnet mit Küchenmesser und einem Skalpell aus der Apotheke, verbringt er jedenfalls damit, den runden Köpfen ein besonderes Antlitz zu verpassen.

Waren es vor Halloween 2022 gruselige Kürbis-Monster, die die Blicke vieler Passanten auf sich zogen, so sind es heuer bekannte Gebäude der Waldseer Innenstadt, denen sich seine (leider) vergängliche Kunst zuwendet. „Alleine für die Rathaus-Fassade habe ich sechs Stunden gebraucht, aber ich sehe es als Herausforderung für mich an, immer wieder neue Motive zu finden und diese aus Kürbissen herauszuschnitzen“, erzählt der in Bad Waldsee als „Stevie“ bekannte Böck auf SZ-Anfrage.

Jegliche Feinheiten stimmen aufs Detail

Zuerst schält er die Kürbisfront, weil das jeweilige Motiv auf dem helleren Untergrund „besser zur Geltung kommt“, berichtet der Hymer-Mitarbeiter. Und wer die Kunstwerke genauer betrachtet, der erkennt unschwer, wie detailgetreu Böck hier arbeitet. Jede einzelne Fensteröffnung, jede Tür und sonstige Feinheiten stimmen auf seinen nachgeschnitzten Fassaden mit den tatsächlichen Bauwerken überein. „Die Vorlagen dafür finde ich auf Fotos im Internet und da sitze ich dann davor und arbeite mich hochkonzentriert Stück für Stück voran“, lacht Böck, der ein geduldiger Mensch sein muss.

Mit seiner Kürbis-Kunst begeistert er aktuell viele Menschen, die bevorzugt in den frühen Abendstunden an seinem Gärtchen in Stadtseenähe vorbeikommen, die beleuchteten Objekte betrachten, sie mit ihren Smartphones fotografieren und in den sozialen Netzwerken hochladen. „Auch Oberbürgermeister Henne war schon da und hat sich vor allem über das Rathaus gefreut.“ Mit seinen diesjährigen „Waldsee-Kürbissen“ möchte der gebürtige Augsburger ein „klein wenig an meine Wahlheimat zurückgeben, weil ich mich hier so wohl fühle ‐ Bad Waldsee tut eben gut“, weiß Böck.

Auf einem kleinen Schild ermuntert er die Besucher übrigens dazu, Fotos zu machen. Und er hat auch nichts gegen eine kleine Geldspende einzuwenden für seine „vergängliche Kunst“, die in einem „Kässle“ am Gartenzaun Platz findet.