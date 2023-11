Die letzte Ausstellung des Jahres 2023 ist am Sonntag im Beisein von gut 40 Besuchern in der Kleinen Galerie Bad Waldsee eröffnet worden. Auch bei dieser Schau mit Namen „behind the window“ hat Galerieleiter Axel Otterbach ein gutes Händchen bewiesen: Zum einen präsentiert die Stuttgarter Künstlerin Alessia Schuth (36) eine besondere Kunstform des dreidimensionalen Zeichnens mit erwärmtem Plastik.

Zum anderen lenkt sie mit diesen Arbeiten aus der Zeit des Corona-Lockdowns den Blick auf eine traurige gesellschaftliche Realität, wonach Gewalt gegen Frauen und Kinder vielfach in den heimischen vier Wänden „hinter Fenstern“ ausgeübt wird.

Der Blick nach innen

In seiner Begrüßungsrede ermunterte Otterbach dazu, sich die überwiegend kleinformatigen Arbeiten unbedingt aus nächster Nähe anzusehen. „Durch die nahe Betrachtung erfährt man sehr sehenswürdige Details“, so der Galerieleiter dazu. Und aus den einführenden Worten von Carla Heussler aus Stuttgart wurde schnell deutlich, warum:

„Schreiende, eine mit Messern gespickte Nackte, Gefesselte, die sexuelle Handlung mit einer hilflos am Boden Kauernden, wabernde Monster, einsame Säufer oder chaotische Wohnräume: Der Blick nach innen, in die von Alessia Schuth gestalteten Bildräume, offenbart das zum Teil schockierende Leben außerhalb der Öffentlichkeit. Hier findet statt, was innerhalb der Gesellschaft verborgen bleiben und nur im Geheimen stattfinden soll: körperliche und seelische Gewalt an Frauen und Kindern sowie das starre Beibehalten stereotyper Geschlechterrollen“, beschrieb die Gastrednerin, welchem schwierigen Thema sich Schuth in ihrem Atelier zugewandt habe.

Die Künstlerin zeige mit den Möglichkeiten der Kunst die „Falle“, der überwiegend männlichen Gewalt auf, in der die Protagonisten der Innenräume gefangen zu sein scheinen. „Aber auch Einsamkeit ‐ eines der größten Probleme unserer Gesellschaft ‐ und das Zurückgeworfen werden auf sich selbst, wird hier visualisiert“, würdigte Heussler den gesellschaftskritischen Ansatz Schuths.

Die Geschlechterrollen

Neben ihrer Serie „Windows“ setzte sich die bereits mehrfach mit Stipendien, Förderprogrammen und Lehraufträgen bedachte Künstlerin auch in ihren „Selfies“ mit gesellschaftsorientierten Geschlechterrollen und toxischen Klischees auseinander. Künstlerisch dreidimensional umgesetzt hat sie diese mit einem spannenden Material, das den Betrachter staunen lässt: mit erwärmtem Plastik. Zum Einsatz kommt bei Schuth nämlich Polylactid (PLA) ‐ ein Material, das durch Erhitzen formbar wird und in wenigen Sekunden des Abkühlens wieder aushärtet.

Dazu benutzt sie einen portablen 3D-Drucker, der wie ein Stift das flächige Zeichnen, aber auch das Zeichnen in der Luft ermöglicht. Ihre Technik erinnert Außenstehende ein wenig an das Arbeiten mit einer sehr feinen Heißklebepistole und es lässt staunen, wie detailgetreu sie damit Szenen aus „behind the window“ in ihren Mini-Objektrahmen umsetzen konnte.

Unterm Strich also eine interessante Schau, die ein gelungenes Ausstellungsjahr in der kommunalen Galerie krönt. Dem Macher Otterbach sei dafür ebenso Dank gesagt wie den Kunstschaffenden, die ihre Werke damit auch fernab der Kunstmetropolen in der oberschwäbischen Provinz zeigten.

Die Ausstellung ist bis 31. Dezember auf der Kunstempore im Haus am Stadtsee zu sehen. Die Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr.