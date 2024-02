Die vermeintlich ungleiche Verteilung von geflüchteten Kindern an der Döchtbühlschule und der Eugen-Bolz-Schule hat der Waldseer Gerd Gröschl während der Einwohnerfragestunde im Gemeinderat angesprochen. Auch eine Straße für Erich Bachem war Thema.

Regelmäßig haben die Waldseer die Möglichkeit im Gemeinderat ihre Sorgen, Wünsche und Fragen gegenüber der Stadtspitze und den Stadträten öffentlich zu machen. Doch nur selten melden sich hier Interessierte zu Wort. Nicht so am Montag: Gleich zwei Waldseer stellten sich ans Rednerpult und ließen das Gremium an ihren Gedanken teilhaben.

So sieht der Lesepate das "Missverhältnis"

Gerd Gröschl, von 1973 bis 1998 Amtsleiter im Waldseer Rathaus und von 1999 bis 2007 Bürgermeister in Wolfegg, schilderte seine Beobachtungen als Lesepate. Wöchentlich üben er und seine Frau mit Erst- und Zweitklässlern an der Döchtbühlschule das Lesen. „Wir haben festgestellt, dass der Migrationsanteil an der Döchtbühlschule riesig ist“, so Gröschl.

An der Eugen-Bolz-Schule seien seinen Informationen zufolge nur wenige geflüchtete Kinder. „Das ist ein minimaler Anteil“, erklärte Gröschl und bat eindringlich darum, dass die zur Flucht gezwungenen Kinder „nicht automatisch an die Döchtbühlschule kommen“, sondern auch an der Eugen-Bolz-Schule einen Platz finden sollen.

Gröschl sprach Oberbürgermeister Matthias Henne direkt an. Dieser wurde erst kürzlich zum Vorsitzenden des „Örtlichen Stiftungsbeirats“ der Eugen-Bolz-Schule (EBZ) gewählt. Gröschl wolle dieses heikle Thema öffentlich machen, „damit das Missverhältnis - so nenne ich es jetzt einfach mal - verändert beziehungsweise korrigiert wird“.

Henne war das Thema bekannt und so versprach er, sich in seiner Funktion als Stiftungsbeiratsvorsitzender dafür einzusetzen. Gemeinsam mit Schulleitung, Lehrern und Erzieherinnen solle das Thema aktiv angegangen werden. Er rief aber auch in Erinnerung, dass die EBZ eine Privatschule ist.

Das Thema wird nicht bewusst verdrängt oder negiert. Es gibt ein großes Wohlwollen, sagte OB Henne hinsichtlich einer möglichen Aufnahme von Kindern mit Migrationshintergrund an der EBZ.

Eine Straße für Erich Bachem gefordert

Zuvor hielt Elektromeister Karl Jans ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Erich-Bachem-Straße. Zur Erinnerung: Der Waldseer Erich Bachem bekam 1944 den Auftrag, eine bemannte Abwehrrakete gegen alliierte Luftangriffe zu konstruieren. Und so zeichnete, plante und konstruierte Bachem die sogenannte Natter.

Es war die erste bemannte Rakete der Welt. Beim Erstflug explodierte die Natter aber, der Pilot kam ums Leben. Im Einsatz war die Rakete nie. Eriba, wir Erich Bachem in Waldsee kurz genannt wurde, habe laut Karl Jans eine Würdigung in Form eines Straßennamens verdient.

Wie Jans außerdem ausführte, habe er Bachem persönlich gekannt und „ihn bestens in Erinnerung“. Als Kind habe er sogar in der Natter Probesitzen dürfen und sei vermutlich der erste Mensch gewesen, der in der Konstruktion saß. OB Henne notierte sich den Gedankenanstoß zum Straßennamen: „Wir nehmen es auf.“

Jans kritisierte zudem den Anblick des Kurparks und des Urbachs. „Das ist doch ein Kleinod in Bad Waldsee. Aber der Urbach ist verschlammt und verdreckt“, schilderte Jans sein Empfinden. OB Henne nahm auch diese Anmerkung auf, dankte der Stadtgärtnerei und dem Baubetriebshof zugleich für ihre tägliche Arbeit zugunsten eines schönen Erscheinungsbildes der Großen Kreisstadt. „Und wir versuchen noch ein bisschen besser zu werden“, so Henne. Schwäbische.de kommt auf das Thema zurück.