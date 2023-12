Am 24. Dezember 1223 organisierte der hl. Franz von Assisi erstmals ein Krippenspiel für die nicht klerikale Bevölkerung. Mit einer Christmette im Stall erinnerten die Franziskannerinnen von Reute an dieses Jubiläum und luden am Heiligen Abend in einen ausgeräumten Maschinenschuppen, in dem Rinder, Esel und Schafe auf die Gottesdienstbesucher warteten. Rund 200 Gläubige waren nach Reute gekommen, um zusammen mit den Schwestern und Pfarrer Ulrich Steck die Menschwerdung Gottes zu feiern.

Mit Betreten des Schuppens begaben sich die Gläubigen auf eine Zeitreise weit weg vom konsumüberladenen Weihnachtsfest des 21. Jahrhunderts, hinein ins mittelalterliche, italienische Bergdorf Greccio. Dort hatte vor genau 800 Jahren der heilige Franziskus erstmals außerhalb einer Kirche die Weihnacht gefeiert. Mit Tieren aus dem Alltag der Bewohner von Greccio, war es sein Anliegen die Menschwerdung Gottes verständlich zu verkünden.

Schafe, Rinder und Esel im Pferch

Im ungeheizten Schuppen in Reute ging es eng her, einzig die Rinder der Familie Zimmermann aus Möllenbronn und die Schafe und Esel der Familie Tagmacher aus Durlesbach hatten in ihrem Pferch einen sicheren Platz. Es gibt was zu hören, sehen, riechen und zu erleben erläuterte Steck das Arrangement. Bethlehem, Greccio und der Maschinenschuppen in Reute, allesamt ungemütliche Orte, Orte an denen Menschen gearbeitet haben und zwar die weniger wohlhabenden Menschen.

In diesem Rahmen ist leicht verständlich, wenn der Weihnachtsengel im Lukasevangelium den Hirten auf dem Feld verkündete „Euch ist der Retter geboren, der Messias“. Schwester Franziska hatte das gesamte Weihnachtsevangelium am Heiligen Abend gesungen und damit eine konzentriert andächtige Atmosphäre für die frohe Botschaft bereitet. Pfarrer Steck fasste die Botschaft mit eigenen Worten zusammen, „Gott bringt sich selbst ins Spiel“ und damit bestehe sehr wohl Grund und Anlass, Gott im Sinne der franziskanischen Spiritualität zu loben und zu preisen. „Wir sind nicht am Ende. Der Plan Gottes gilt, gerade auch für uns Menschen heute“ zeigte sich Steck überzeugt.

Bläser sorgen für gefühlvolle Stimmung

Musikalisch wurde die Christmette von einem Bläserensemble des Musikvereins Reute-Gaisbeuren umrahmt, das mit einem betörend wohlklingenden „Maria durch den Dornwald ging“ zur Kommunion beeindruckte. Die acht Tiere kamen mit den vielen Menschen gut zurecht und empfingen im Anschluss an die Christmette noch unzählige Streicheleinheiten.

Schwester Maria Hanna Löhlein, Generaloberin äußerste sich begeistert über die enorme Resonanz, welche die Stallweihnacht hervorgerufen hat. Ein kleines Bonmot hatte schließlich auch Pfarrer Steck noch parat. Bei dieser Christmette fühle er sich wieder wie einst als junger Vikar, denn damals war es durchaus noch üblich, dass die Christmetten bis auf den letzten Platz belegt waren.