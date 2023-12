Die Nachricht von der temporären Nutzung des Waldseer Krankenhausgebäudes als Flüchtlingsunterkunft hat die Bürgerschaft kalt erwischt. Entsprechend unsachlich und polemisch fielen die Kommentare dazu in den Sozialen Medien aus.

Auch an den Stammtischen steht das Thema hoch im Kurs und sorgte diese Woche für emotionale Diskussionen. Vielfach wird ein Zusammenhang konstruiert zwischen Klinikschließung und Einweisung von Asylbewerbern, der nach Einschätzung der Stadt Bad Waldsee „jeder Grundlage entbehrt“.

In einem Statement betonte OB Matthias Henne, dass es sich „bei dieser Entscheidung des Kreises nicht um eine gezielte Strategie handelt, sondern um einen temporären Lösungsansatz in einer besonderen Situation“. Später dann soll hier „ein Ort der Gemeinschaft, Kultur und Vereinsleben“ für Waldseer entstehen.

Medizinische Grundversorgung auf Kante genäht

Während die medizinische Grundversorgung in Bad Waldsee nach umstrittener Krankenhausschließung, personell dürftig ausgestattetem MVZ und fehlender Hausarztkapazitäten auf Kante genäht ist, weist der Landkreis 120 bis 150 Flüchtlinge in seine weitgehend leerstehende Immobilie mit Seeblick ein, wo dort doch bald ein Primärversorgungszentrum (PVZ) angesiedelt werden soll?

Dass nach Bekanntgabe dieser Pläne mittels einer Pressemitteilung anstelle einer ordentlich anberaumten Pressekonferenz mit Landrat und Oberbürgermeister die Emotionen in der Bevölkerung hochgehen, dürfte keinen der politischen Entscheidungsträger überrascht haben.

Thema Krankenhaus bleibt bei vielen hochemotional

Bekanntlich haben die Bürger einer Stadt mit hoher Altersstruktur bis heute die Schließung „ihres“ Krankenhauses nicht verkraftet und vermuten deshalb nun „eine gewisse Taktik“ hinter der aktuellen Entscheidung. In den „Waldsee-Gruppen“ der Sozialen Medien finden sich seither jedenfalls reihenweise böse Kommentare von Waldseern, die sich gegen Landratsamt, OSK und Stadtspitze richten - die meisten Einträge sind allerdings nicht zitierfähig in einer seriös arbeitenden Tageszeitung.

Längst hat die Bürgerkritik an dieser Umnutzung auch die Waldseer Rathausspitze erreicht. In seiner Stellungnahme vom Donnerstag unterstreicht der Oberbürgermeister deshalb, dass er die „Emotionen der Bürger“ verstehe, „die diese Krankenhausschließung bei uns allen hervorruft. Die Entscheidung des Landkreises, vorübergehend Flüchtlinge aus der Erstaufnahme im leerstehenden, kreiseigenen Gebäude unterzubringen, hat uns und viele von Ihnen verständlicherweise beunruhigt.

Ich möchte aber hervorheben, dass es sich hierbei nicht um eine gezielte Strategie handelt, sondern um einen temporären Lösungsansatz des Landkreises in einer besonderen Situation - wie sie auch in anderen Städten, Gemeinden und Landkreisen derzeit herrscht“, heißt es dazu im Statement Hennes.

Stadt hat Vorkaufsrecht

Für die Stadt Bad Waldsee lägen die Befugnisse in dieser Angelegenheit „im Rahmen des Möglichen. Aber wir haben beim Kreistagsbeschluss erreicht, dass die Stadt ein Vorkaufsrecht für das Krankenhausgebäude hat und dies zeigt unsere Entschlossenheit, die Zukunft des seenahen Geländes für die Stadt und ihre Bürgerschaft zu gestalten“, blickt Henne voraus. Offenbar gibt es erste Pläne der Stadt für eine geeignete Nachnutzung dieser stattlichen Immobilie, sobald sie sich in kommunaler Hand befindet: „Wir wollen hier ein Gebäude schaffen, das den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger entspricht – ein Ort für Gemeinschaft, Kultur und Vereinsleben“, lässt der OB an dieser Stelle durchblicken.

Henne macht aber ebenso deutlich, dass die Kommune den Kreis nicht hängen lassen könne angesichts der derzeit landesweit äußerst angespannten Flüchtlingssituation (SZ berichtete mehrfach). „Die vorübergehende Nutzung des Krankenhauses durch den Landkreis ist eine Antwort auf akute Herausforderungen und wir hoffen dabei auf Ihr Verständnis, Ihr Mitgefühl und auf einen respektvollen Umgang in dieser humanitären Angelegenheit“, so der OB an die Adresse der Waldseer Bürgerschaft, der er „für Ihre Geduld, Ihr Vertrauen und Ihre Mitmenschlichkeit“ dankt.

Wie berichtet, sollen die Umbaumaßnahmen im Krankenhaus für die Flüchtlingsaufnahme ab Januar in der kommenden Woche starten. Die Räumlichkeiten dieser „Selbstversorgungsunterkunft“ sind laut Kreisbehörde baulich von der urologischen Praxis im Erdgeschoss und dem MVZ im Obergeschoss abgegrenzt durch zwei separate Eingänge. Der Landkreis möchte eigenen Angaben zufolge den Betrieb und die Sozialbetreuung der Asylbewerber selbst übernehmen und bei Bedarf werde auch ein Sicherheitsdienst beauftragt, hieß es dazu aus dem Landratsamt.