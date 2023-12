Sechs sehenswerte Ausstellungen aus Fotografie, Malerei, Plastik und Textilkunst präsentiert die Kleine Galerie Bad Waldsee im neuen Jahr 2024. Den Anfang macht die Malerin Eva Kunze, die ihre Arbeiten von 21. Januar bis 25. Februar auf der Empore im Haus am Stadtsee zeigt. Zusammengestellt hat das Jahresprogramm in bewährter Weise auch dieses Mal der seit vielen Jahren als Galerieleiter tätige Bildhauer Axel Otterbach aus Bad Waldsee.

Eva Kunze stellt in ihren Arbeiten Bezüge zum klassischen Porträt her und verfolgt dabei digitale Strategien. Meist arbeitet sie mit Öl auf Leinwand, aber auch Alu-Dibond oder Holz fungieren bei ihr als Bildträger. Körper in innerem Aufruhr charakterisieren ihre Bilder und sorgen für eine mythologische Stimmung, als tauche man in Träume oder in das Unbewusste ein wie in der analytischen Psychologie.

Zeugnisse des Alltags

Weiter geht’s am 3. März bis 21. April mit Zeichnungen und Radierungen von Anett Frey. Ihre Bilder erzählen vom Suchen und Finden und sind daher Zeugnisse des Alltags. Auf ihren täglichen Wegen entdeckt sie Dinge, die andere Menschen übersehen oder als so unwichtig wahrnehmen, dass sie keinen Eingang in ihre Gedanken finden. Häufig sind es tote Vögel, die im Kreislauf der Natur kurz auftauchen, aber genauso schnell wieder verschwinden. Die Künstlerin nimmt sich ihrer an, entdeckt das Lebendige in ihnen und porträtiert die Fragilität dieses Zwischenzustandes.

Textile Arbeiten von Denise Bettelyoun sind von 5. Mai bis 23. Juni in der Kurstadt zu sehen. Ihre künstlerische Arbeit betont auf vielschichtige Weise die Ambivalenz und die „Gegenwendigkeit“, die im Bild selbst immer wieder vorhanden ist. Damit zeigt sie, dass das Bild von Welt und Natur, das wir uns machen, uns sowohl mit dieser verbindet als auch von ihr trennt. Über die Brücke der Naturmetapher stellt sie den Welterzeugungsprozess des bildlichen Denkens selbst dar und befragt diesen kritisch mit eigenen Mitteln.

Der Bildhauer Eckart Steinhauser zeigt von 7. Juli bis 1. September Skulpturen: außen aus Stahl, innen aus Holz. Er schafft plastisch und skulpturale Objekte aus massiv hölzernem und verdichtetem Beton für Innen- und Außenräume. Die Objekte könnten als autonome, in sich ruhende, aus einfachen, konkreten Grundelementen gebaute bildhauerische Konstruktionen bezeichnet werden. Oder besser noch als installative, neben- und übereinander gestapelte, ineinander geschobene, formal komplexe Arrangements.

Sehenswerte Foto-Montagen

Foto-Montagen stellt Madelaine Linden von 15. September bis 27. Oktober aus. Ihr Hauptinteresse gilt Gesichtern: Sie nimmt irgendein Foto als Basis, um es so zu entfremden, dass vom Original kaum noch etwas zu erkennen ist. Oder sie verarbeitet das Portrait so, dass es erkennbar bleibt, aber mit „anderen Augen“ gesehen wird. Die Künstlerin arbeitet seit mehr als 20 Jahren ausschließlich virtuell, das heißt am Computer. Sie sammelt Abbildungen, ohne in dem Moment schon genau zu wissen, was sie damit später machen wird.

Den Schlusspunkt unter das Ausstellungsjahr 2024 setzt Alex Habisreutinger, der dafür Wandobjekte aus Holz mit nach Bad Waldsee bringt. Sowohl seine Druckgrafiken und Sperrholzzeichnungen als auch seine Skulpturen offenbaren die Linie als beherrschendes Gestaltungsmittel. Auf seinen klassisch anmutenden Radierungen scheinen die schlingernden, schwerelosen Linien und Knötchen in wimmelnder Bewegung begriffen und sich zu kleinen tanzenden oder gar kämpfenden Figuren zusammenzuschließen. In seinen lnstallationen führt der Künstler die Linie endgültig in den Raum: Holzskulpturen, die reliefartig aus der Wand wachsen oder sogar den ganzen Saal durchmessen, verbinden sich zu plastischen Linienknäueln.

Die Ausstellungen der Kleinen Galerie Bad Waldsee werden jeweils sonntags um 11 Uhr im Haus am Stadtsee eröffnet. Weitere Infos zum Jahresprogramm 2024 finden sich auf der städtischen Homepage unter www.bad-waldsee.de.